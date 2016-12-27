Цього року Національна гвардія забезпечила житлом 255 солдатів і офіцерів. Зокрема 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов урочисто передав 58 нацгвардійцям, зокрема й відставним, ключі від квартир. Деякі з них – у Києві, деякі – в населених пунктах біля столиці. «134,5 мільярдів гривень виділено в бюджеті на фінансування сектору безпеки й оборони. Це вперше перевищує показник 5% ВВП. 5,2% – це також рекордна сума. 200 мільйонів планується в наступному році виділити на будівництво нового житла для військовослужбовців», – заявив Турчинов.