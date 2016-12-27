ЗМІ поширили фейк: польська громада вимагає у Києва автономії для Львівщини

Цими днями російські і деякі українські ЗМІ писали, нібито польська громада вимагає у Києва автономії для Львівщини. А також буцімто з цього приводу на форумі у Львові ухвалили резолюцію, яку пізніше направлять у столицю. Один із учасників події спростував таку інформацію і назвав себе «жертвою медіафейку».

У новині «Известий» сказано, нібито у Львові відбувся форум польської громади області, й учасники вимагають економічної автономії для Львівщини. Місто начебто збирається «економічно інтегруватися з Польщею». Також повідомили, начебто учасники форуму ухвалили резолюцію, яку збираються направити в Київ.

Деякі сайти з цією ж новиною вигадали заголовок: «Зрада: львів’яни хочуть автономію й інтегруватися в Польщу».

Новину також поширили: Lenta.ru, Pravda.ru, «Вести.ру», «Преса України» і багато інших.

23 грудня у Львові дійсно відбулась конференція. Однак, як пише LvivNews, присвячена вона була проблемам українсько-польського прикордоння. Відкривав подію головний редактор сайту LvivNews Олександр Сирцов. Він вважає, що така дискусія стала необхідною, бо у 2016 році в україно-польських відносинах з’явилися тривожні нотки і нові виклики, що потребують вирішення.

На сайті LvivNews можна ознайомитись зі змістом конференції та темами дискусії. Ані про вимоги автономії, ані про резолюцію, що начебто відправлять у Київ, LvivNews не пише.

Окрім того, викладач Українського католицького університету, історик Андрій Павлишин – один із спікерів події – повідомив на своїй сторінці у Facebook назвав такі «заяви» дезінформацією.

«Ніякого сенатора Жарина там не було. І зборів польської громадськості не було. І резолюцій ніяких не ухвалювали. І я не «професор» УКУ. І не говорив того, що мені тут приписали, рівно ж як і інші говорили щось зовсім інше», – пише він.



Історик назвав себе жертвою медіафейку, а сайти, що поширили неправдиву інформацію, продажними:

«Коротше, цілковита маячня, яка, тим не менше, рясно розтиражована в мережі, мій паркан вимазаний дьогтем по всьому периметру, і тепер життя не вистачить від цієї дурні відмазатися, бо ліниві (або продажні) журналісти щедро рознесли цілковиту брехню по усій мережі. І цей сморід надовго. Маю надію, що бодай ті, хто мене читають у ФБ, не повірили московському фейку».

Він також додав, що дезінформація «докотилась» і до російського видання Russia Today.

У форумі також взяли участь голова асоціації роботодавців Львівської області Зеновій Бермес, голова об’єднання поляків Львівської області «Білий орел» Сергій Лук’яненко та голова об’єднання товариств українців Закерзоння Володимир Середа.