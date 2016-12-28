Розширення санкцій: чи капітулює Росія?

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. До санкційного списку увійшли ще 23 юридичні особи з Росії та окупованого Криму. Посилення тиску відбувається через порушення країною-агресором міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України. З 2014 року, Захід поетапно запровадив кілька пакетів санкцій щодо Росії. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів, а також представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії. Чи вдалося світові через механізм санкцій вплинути на поведінку агресора?

Розширені санкції США проти компаній із Росії й анексованого Криму оприлюднені офіційно і набувають чинності.

«США продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України. 15 компаній російського оборонпрому і 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями. 27 грудня Міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно-токсичний регіон і блокуючи діяльність російської оборонки», – заявили у посольстві України в США.

Санкції врятували від повномасштабної війни – політолог

Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій вважає, що санкції не вплинули суттєво на рівень агресії політики Кремля саме через те, що не були спрямовані проти перших осіб російської влади. Хоча санкції і грають позитивну роль, але від них страждають лише росіяни та ті, хто будував свій бізнес з орієнтацією на Росію, вважає експерт.

Очікувати, що санкції якимось чином вплинуть на рішення одного чоловіка у світі… Не думаю, що це правильний і прагматичний шлях

«Сьогоднішня влада в Росії не визнає ні авторитетів, ні міжнародного законодавства, вибачте, ні власного народу. І очікувати, що санкції якимось чином вплинуть на рішення одного найбагатшого чоловіка у світі… Не думаю, що це правильний і прагматичний шлях. Якщо санкції повинні вводитися, то вони мають бути проти цієї людини, тоді вони досягнуть серйозного, просто потужнішого результату», – переконаний військовий експерт.

Санкції від Європи та США допомогли уникнути повномасштабної війни, переконаний політолог Володимир Фесенко. Вони несуть ефект покарання, демонструють незгоду світової спільноти з політикою Росії, каже політолог. В результаті Путін зупинився на Донбасі і не просунувся далі, до того ж, намагається налагодити діалог із Заходом, наголошує Володимир Фесенко.

Я не знаю в сучасній історії жодного випадку, коли б санкції примусили б капітулювати ту чи іншу державу

«Якщо хтось думає, у нас дуже популярна є масова думка, що санкції призведуть до руйнації російської економіки, що це врешті-решт поверне нам Крим – це ілюзія. Я не знаю в сучасній історії жодного випадку, коли б санкції, не важливо проти якої країни, наприклад, проти Іраку чи Лівії, дали б подібний результат – примусили б капітулювати ту чи іншу державу», – каже політолог.

США зможуть серйозно впливати на Росію, якщо протримають санкції ще півроку – експерт

Директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий пояснює, що обмеження виходу на зовнішні ринки буде мати серйозний вплив на Росію протягом першого півріччя наступного року. На думку експерта, Кремль розраховує на іншу політику нового президента США і на поступове зняття санкцій. Якщо ж санкції не будуть зняті, то тоді Росії буде досить важко отримати кошти для погашення зовнішніх запозичень у понад 100 мільярдів доларів в першому півріччі 2017 року, наголошує Юрій Лісничий.

Путін грає свою гру на Близькому Сході, і за його розрахунком, в нього вистачить запасу ходів для торгів, щоб зняти санкції раніше

«Про успіх санкцій важко говорити. Якщо вони протримаються до другого півріччя 2017 року, то тоді Сполучені Штати зможуть серйозно впливати на Росію. Але в той самий час Путін грає свою гру на Близькому Сході, і за його розрахунком, в нього вистачить запасу ходів для торгів, щоб зняти санкції раніше, така позиція Росії. Чи витримає світ і чи переконає Україна в необхідності утримання санкцій у 2017 році, хоча б американських – це велике питання», – переконаний експерт.

Володимир Фесенко вважає, що країну-агресора змусити капітулювати можна лише шляхом відкритого збройного протистояння, яке б для України стало самогубством через нерівність сил, а Захід до військових дій не готовий, резюмує політолог.

Останнім часом Росія через своїх союзників у західних країнах, у першу чергу в ЄС, намагається просувати ідеї повного чи принаймні часткового скасування санкцій і без виконання нею її міжнародних зобов’язань. Крім того, за поліпшення відносин із Росією висловлювався також обраний майбутній президент США Дональд Трамп і в перебігу виборчої кампанії, і вже після обрання.