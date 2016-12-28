Самопідпал підлітка на Дніпропетровщині: хто відповідальний?

Дніпро – На Дніпропетровщині на межі життя й смерті в реанімації перебуває 11-річний підліток, який намагався імітувати акт самоспалення. За даними правоохоронців та родичів, хлопчик намагався повторити експеримент з підпаленням себе, надивившись роликів в інтернеті, бо вважав, що, знявши схоже відео, зможе заробити грошей. На відео з мережі чоловік, облившись горючою речовиною й підпаливши себе, одразу плигає у воду. Зробити те саме хлопчик з Кривого Рогу не встиг – не добіг до замерзлого ставка. Психологи кажуть: за трагічний інцидент відповідальні не тільки батьки хлопця, щодо яких наразі збираються порушити кримінальне провадження, а й його оточення, і сам автор екстремального відео, яке «спровокувало підлітків».

До імітації самоспалення 11-річний Сашко з Кривого Рогу готувався два тижні. Разом з товаришами дістав бензин і планував все знімати на відео. «Надихнув» на експеримент, зазначають правоохоронці, відеоблог одного з відомих українських користувачів інтернету: молодий чоловік, знімаючи відео з ризикованими трюками, збирає мільйони переглядів на своїй сторінці й активно залучає рекламодавців.

«Повторити, щоб отримати, як відомі блогери, за це гроші»

Криворізький підліток теж гадав, що зможе розбагатіти, знявши й виклавши в мережі щось подібне. Правоохоронці зазначають: родина цілком благополучна, гострої потреби в грошах у хлопчика не було, але він наважився на експеримент через бажання заробити.

Вони вирішили це повторити, щоб отримати, як відомі блогери, за це гроші

«Вони вирішили це повторити, щоб отримати, як відомі блогери, за це гроші», – повідомила інспектор поліції Катерина Корнієнко.

Наразі постраждалий підліток перебуває в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Стан критичний, обгоріла більш ніж половина поверхні тіла, повідомив завідувач відділення реанімації Олександр Лацинський. Волонтери збирають донорську кров для порятунку дитини, медики не роблять ніяких прогнозів.

Термічне ураження полум’ям 70% поверхні тіла і опік верхніх дихальних шляхів. Дитина перебуває на апараті штучної вентиляції легенів

«Термічне ураження полум’ям 70% поверхні тіла і опік верхніх дихальних шляхів. Дитина перебуває на апараті штучної вентиляції легенів», – зауважує лікар.

У прес-службі Криворізького міського відділу поліції Радіо Свобода повідомили, що вирішується питання про порушення кримінального провадження щодо батьків хлопчика за статтею 166 Кримінального кодексу України – невиконання батьківських обов’язків. Раніше йшла мова про ймовірне адміністративне покарання, тепер же в поліції кажуть, що ступінь відповідальності має визначити суд.

Водночас у родині провину за те, що сталось, покладають на старшого – 15 літнього – товариша підлітка, який нібито підбурював Сашка й навіть дістав бензин, розповів журналістам дідусь потерпілого хлопчика.

Старший товариш приніс бензин і взяв нашого «на слабо». 15-річний хлопець мав усвідомлювати, що він робить

«Він приніс бензин і взяв нашого «на слабо». 15-річний хлопець мав усвідомлювати, що він робить», – каже дідусь.

«Такі блоги треба або контролювати, або закривати» – психолог

Дитячий психолог з Дніпра Наталія Валедова вважає, що відповідальність за трагічний випадок мають нести як батьки, так і оточення хлопчика, а також автор відео, яке спонукало підлітків до дії. За її словами, давно вже назріло запровадження певної цензури на те, що люди викладають в інтернеті, аби всесвітня мережа не перетворювалась на смітник і «простір небезпеки» для дітей.

Батькам же психолог радить не замінювати купівлею дорогих гаджетів дітям власну увагу й турботу, більше часу проводити з дітьми й фільтрувати інформацію, яка до них надходить.

Випадок, на який треба звернути увагу і батькам, і державі. Зараз ми бачимо, що запроваджуються квоти на українські пісні, фільми тощо. Я б запровадила квоти на показ насилля в інтернеті. Такі блоги треба або контролювати, або закривати

«Випадок, на який треба звернути увагу і батькам, і державі. Зараз ми бачимо, що запроваджуються квоти на українські пісні, фільми тощо. Я б запровадила квоти на показ насилля в інтернеті. На жаль, насилля стає звичним для людини. Якщо дорослі «вмикають» свій власний досвід, аналіз і можуть цьому протистояти, то підлітки, діти – ні, у них формується досить полегшене ставлення до смерті як такої. Оскільки в інтернеті дуже багато показується насилля, то такого потужного реагування зараз немає навіть у дорослих людей. Як дитячий психолог можу також сказати, що батьки мало уваги приділяють дітям. Комп’ютер, планшет – і дитина залишається віч-на-віч не з батьками, які формують її інформаційне поле, а з інтернетом. Таким чином батьки «відкуповуються» від своїх дітей, це велика помилка. Що б я порадила батькам? Більше часу проводити з дітьми. Друге: найняти хороших ІТ-спеціалістів, аби вони поставили фільтри в комп’ютери, щоб інформація певного типу не потрапляла до дітей. Перевіряти, чим цікавляться діти, аби дитина відчувала контроль. І я вважаю, що батьки мають звертатись до держави, аби була запроваджена певна цензура, адже людина, цей блогер, який показує приклад, по суті, є провокатором. Він провокує дітей на смертельно небезпечні випадки й не несе за це ніякої відповідальності. Держава має взяти це в свої руки. Такі блоги треба або контролювати, або закривати, я вважаю, що час це робити», – сказала у коментарі для Радіо Свобода психолог Наталія Валедова.

Український блогер, ім’я якого не на мікрофон називають правоохоронці й родичі підлітка, з якого той нібито брав приклад для експерименту, від коментарів Радіо Свобода відмовився.

«Я не даю ніяких коментарів та інтерв’ю жодним стороннім ЗМІ», – написав він кореспонденту Радіо Свобода у відповідь на прохання про спілкування.

У понеділок стало відомо, що у селищі Авангард, що неподалік від Кривого Рогу, в результаті самопідпалення важко постраждав підліток. За даними з поліції, 11-річний хлопець, надивившись в інтернеті роликів одного з блогерів, вирішив повторити один із екстремальних експериментів – підпалити себе й зняти процес на відео. За процесом стежили товариші підлітка – хлопці 11 та 15 років.