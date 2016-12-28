(Друкуємо мовою оригіналу)

К донецким детям вместе с Дедом Морозом пришел главарь сепаратистов Александр Захарченко с российскими депутатами. Так прошел новогодний утренник в театре оперы и балета имени Соловьяненко в оккупированном Донецке. Зачем детям рассказывали о войне, «гумконвоях» и «братской помощи», и чем грозят детской психике такие сказки?

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Новогодний праздник с сепаратистским колоритом. На елку к донецким детям пришел главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко. Поздравляя маленьких дончан, главарь сепаратистов вспомнил о войне и высказал пожелание победы «ДНР», которая признана в Украине террористической.

«Сегодня такой праздник, когда мы все верим в чудеса. Мы всегда ждём Деда Мороза, с радостью встречаем Снегурочку и ждём подарки. Дорогие взрослые, вы прекрасно знаете, что пришлось пережить нашим детям. Они пережили все ужасы, всю трагедию этой войны. Я уверен, что 2017 год принесёт нам победу», – заявил Захарченко.

Кроме главаря группировки «ДНР» детей поздравляли депутат Госдумы России от КПРФ Казбек Тайсаев и бывший депутат Госдумы Владимир Родин. Тайсаев передал привет от детей России, а вот Родин начал рассказывать детям про помощь «гумконвоев».

«Мы вместе с вами хотим разделить счастье встречи Нового года. Мы уже более двух лет вместе с вами делим радости и горе. Мы сопровождаем конвои «гуманитарные», и сегодня все вы получите подарки», – сказал Родин.

Арттерапевт и сказкотерапевт, детский психолог Мария Пронина говорит, что такие поздравления перед сказкой вызывают у детей четкие ассоциации с добром и злом. При этом «добром» себя представляют сепаратисты.

«Тут они проводят очень явные параллели. Если цитировать Захарченко «Дорогие взрослые», что уже большая ошибка. Никогда нельзя обращаться к взрослым, обсуждая детей в их присутствии, потому что дети все улавливают и воспринимают как определенный настрой. Он начинает нагнетать, естественно, для детей в головах он проводит параллель со злыми героями в сказке и добрыми. И у детей происходит ощущение того, что вокруг творится что-то совсем не праздничное. И потом, когда выходит делегация из России и рассказывает, как они сопровождали «гуманитарный конвой», какие они хорошие и как помогают – создаются определенные образы. Они формируют оценку. Что праздник, война, Украина и Россия – это всё взаимосвязано», – рассказываем Мария Пронина.

Кроме того, говорит Мария, формирование такого мышления у детей будет сложно исправить. Ведь дети такие представления воспринимают как сказки-страшилки. Для них факт обращения одного взрослого к другому в их присутствии – большая правда, чем если бы было прямое обращение к детям. Однако, говорит Мария Пронина, при правильной работе спасти детскую психику возможно.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу