Радіо Свобода Daily: головні підсумки року в Україні і світі

Сьогодні останній день 2016 року, тож у цьому огляді пропонуємо востаннє підбити його підсумки.

В історії України 2016 рік запам’ятається, зокрема, націоналізацією «Приватбанку» та першими електронними деклараціями високопосадовців. А у світовій історії – «Брекзитом» (голосуванням у Великій Британії за вихід із ЄС), війною в Сирії та перемогою Дональда Трампа на виборах президента США. Про те, як про рік, що минає, напишуть у підручниках з історії, «Історична Свобода» спілкувалася із істориком та політичним експертом Євгеном Магдою.

Зібрали для Вас наші журналісти і обмовки політиків. Чого лише варта обіцянка Володимира Гройсмана «красти» під час виступу на підтримку голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля в боротьбі з контрабандою. (Насправді – глава уряду обмовився і намагався сказати «покласти край контрабанді»). Більше «ляпів» за посиланням. А топ-курйози за рік у відео зібрала і програма «Молодь Плюс».

«Роком декомунізації» назвав 2016-й директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Цифри і підсумки безпрецедентної події для самоідентифікації України за лінком.

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Думаємо, погодитесь, що цей рік був доволі неоднорідним. Траплялись і злети, і падіння, з’явились численні приводи для гордості та розчарування, «зради» і «перемоги». Як змінювалися суспільні настрої українців упродовж 2016 року ми розпитали у соціологів.

Найцікавіші розслідування зібрала для Вас у своєму підсумковому випуску і програма «Схеми». Тут і іспанська вілла Петра Порошенка, і таємні гості його адміністрації, і зустрічі Олександра Грановського, і золото Віктора Пшонки.

Наостанок розширимо межі й радимо подумати про глобальне. Для цього пропонуємо Топ-5 досягнень людства у 2016 році. Серед них, зокрема, конфайнмент на ЧАЕС та порятунок великих панд.

Не забудьте у Новорічну ніч загадати сокровенне бажання. Ми ж бажаємо Вам миру, злагоди й родинного тепла. Побільше радості в Новому році та приємних новин!

Ваше Радіо Свобода Daily