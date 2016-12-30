Від розчарування до вимогливості: як змінювалися суспільні настрої українців упродовж 2016 року

Упродовж 2016 року українці стали критичніше, вимогливіше та раціональніше ставитися до влади та політиків загалом. Як зазначають експерти, за умов коли дії влади не відповідають суспільним очікуванням, зростають тривожні настрої, а також намагання знайти якусь альтернативу. Причому, українці дедалі більше усвідомлюють потребу не лише в нових обличчях, але і в нових правилах та в новому порядку денному для держави.

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Упродовж 2016 року в суспільстві посилювалося розчарування – адже дії влади не відповідають очікуванням громадян.

Нинішня влада повторює ті ж помилки, які свого часу зробили Ющенко і Янукович

«На жаль, нинішня влада повторює ті ж помилки, які свого часу зробили Ющенко і Янукович – коли величезний кредит довіри розтрачався на вирішення якихось власних проблем. Відтак величезна підтримка населення, за допомогою якої влада могла здійснити дійсно серйозні перетворення в країні, спадала і продовжує спадати – не швидко, але постійно», – каже директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Керівник Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик каже, що проведені ними опитування фокус-груп у кількох областях також зафіксували посилення розчарування. Але громадська думка стала не лише критичнішою, але також і раціональнішою.

Коли ми запитували про перевибори, то багато людей зазначали: «А що це дасть?»

«Коли ми запитували про перевибори, то багато людей зазначали: «А що це дасть? Чи призведуть перевибори при чинній виборчій системі до нової якості політиків?». Тобто, є вже певне розуміння процесів. Все більше стає тих, хто ставить запитання про нову якість», – каже експерт.

Також Віталій Кулик зазначає, що суспільні очікування стали тривожнішими.

Нового лідера розгледів заледве кожен п’ятий

Днями серйозний резонанс мали дані спільного опитування Центру Разумкова та фонду «Демократичні ініціативи», де у списку нових політичних лідерів несподівано опинилася Юлія Тимошенко, яку радше можна назвати ветераном українського політикуму.

За словами Андрія Биченка, відбулася неправильна інтерпретація соціологічних даних. Справа в тому, що на запитання «Як Ви вважаєте, чи потрiбнi Українi новi полiтичнi лiдери?» ствердно відповіли 61,8%. Натомість думки, що цілком достатньо тих, що вже є дотримується лише 27,5%. Відтак на запитання «Чи бачите ви когось в якості нових політичних лідерів?» – «ні» відповіли 57,3%. і лише 18,7% відповіли «так». Тобто, заледве кожен п’ятий українець бачить нових політичних лідерів – і саме вони назвали Надію Савченко, Міхеїла Саакашвілі, Євгена Мураєва, а також Юлію Тимошенко та інших діячів.

«Попит на нових політичних лідерів є, проте немає кандидатур, які б суспільство справді вважало гідними. Посилюється розчарування в тих, кого раніше вважали новими політичними лідерами. Вони, наче свіжі огірки в банці із солоними, також швидко стали солоними», – коментує соціологічні дані Андрій Биченко.

Крім запиту на нові обличчя, посилюється також запит на нові правила. За словами Віталія Кулика, дедалі частіше починає артикулюватися «потреба в нових правилах: ведення бізнесу, відносин влади і бізнесу».

Натомість, як зазначають соціологи, залишається високою довіра до силових структур та до структур громадянського суспільства – насамперед, до волонтерських організацій. Також доволі високою є довіра до українських ЗМІ.

Ставлення до Збройних сил не лише стало кращим, а й сформувався якісно кращий імідж військових.

«Якщо раніше військовий у громадській уяві – це був товстий полковник-крадій і худенький та голодний солдатик, то в 2014-2015 вони перетворюються на волонтера і добровольця. А в 2016 році військовий – це людина честі і відваги, яка боронить Україну. Тобто, відбулася якісна трансформація образу», – зазначає Віталій Кулик.