Окуповану Росією частину Донбасу буде звільнено вже у 2017 році?

У Міністерстві з питань окупованих території сподіваються на звільнення Донбасу вже цього року, або максимум – до середини 2018-го. Такий оптимістичний прогноз оприлюднив Георгій Тука. Він побачив такі передумови, проаналізувавши поведінку Росії щодо окупованих частин Донеччини та Луганщини. Військовий експерт Ігор Романенко зауважує, що якщо таке і станеться, то не військовим, а дипломатичним шляхом. Він зауважує, що досягати домовленостей з Росією варто, але необхідно завжди зважати на те, що договори із цією країною мало чого варті. Тим часом новорічні дні на лінії розмежування на Донбасі минули під десятками мінометних обстрілів.

Поки великі та маленькі міста України гуділи в новорічну ніч від салютів та феєрверків, лінію фронту на сході засипали мінометні обстріли. За 31 грудня та 1 січня бойовики обстріляли позиції українських військових понад 80 разів. За повідомленням прес-центру АТО, троє українських військових отримали поранення.

«На фронті також салют» – так у новорічну ніч прокоментував феєрверки у столиці волонтер та ветеран бойових дій на Донбасі Мирослав Гай.

​В угрупованні «ДНР», що визнане в Україні терористичним, заявляють, що в перші хвилини Нового року українська армія почала обстріли, в результаті яких під вогонь потрапило три населених пункти, підконтрольні цьому угрупованню. Водночас ресурси угруповання «ЛНР» повідомляють про 5 обстрілів з боку ЗСУ за 31 грудня.

Цього року ми можемо повернути контроль над Донбасом – Тука

Це буде набагато швидше, якщо ви будете себе берегти. Бути патріотами там, де зараз знаходитесь ви, набагато важче ніж у Харкові, Львові чи Києві

У прес-центрі АТО із новорічним вітанням вирішили звернутися до тих, хто перебуває на окупованих територіях і налаштований проукраїнськи. Побіцяли їм повернення в українське середовище та захист.

«Це буде набагато швидше, якщо ви будете себе берегти. Не виказуйте ворогу свої думки, бо ви нам потрібні більше, ніж можете собі уявити. Бути патріотами там, де зараз знаходитесь ви, набагато важче ніж у Харкові, Львові чи Києві. Просто будьте і вірте, що не за горами той час, коли на Донбас-Арені чи в Сімферополі перед грою наших команд знову лунатиме гімн України», – зачитав вітання Леонід Матюхін, речник АТО.

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Оптимістичний сценарій щодо окупованого Донбасу озвучив і Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. За його прогнозами, повернути окуповані території Україна зможе в новому році або максимум до середини 2018-го, щоправда, за умови підтримки Європи та США. Тука запевняє, що є безліч фактів, які свідчать про те, що Росія готова «здати» Донбас. Аргументує свою позицію він тим, що російські ЗМІ змінили риторику і все частіше торкаються теми несприятливої економічної ситуації в Росії. Ще одним доводом Тука називає відмінність діяльності російських окупантів у Криму та на Донбасі, де спостерігається «цілковите мародерство, знищення та вирізання» підприємств.

У коментарі Радіо Свобода Георгій Тука зазначив, що після повернення окупованих територій найбільшими викликами для України стане не лише відновлення територій, а й налагодження діалогу з місцевим населенням. На його думку, більшість промислових підприємств та шахт відновити не вдасться. А через небажання переселенців повертатися додому, до процесу відбудови зруйнованої інфраструктури варто залучати волонтерів за державної підтримки.

Величезна кількість людей у самому розквіті сил (від 30 до 50 років) покинули Донецьку і Луганську область і неконтрольовані території

«Величезна кількість людей у самому розквіті сил (від 30 до 50 років) покинули Донецьку і Луганську область і неконтрольовані території. Переважна більшість із них вже назад не повернеться. Таким чином після звільнення ми отримуємо депресивну територію з величезним рівнем людей похилого віку, які вимагають додаткового фінансування з точки зору пенсійного і медичного забезпечення. Ще одна проблема – переважна більшість людей, які мешкають на тій території, є працівниками великих підприємств, вони все своє свідоме життя звикли працювати як наймані працівники. У людей відсутні бажання, досвід і прагнення до самостійного вирішення власних проблем, до бізнесу, підприємництва тощо. Це загальнодержавні проблеми, які вирішувати треба буде всією державою, а не лише регіональними програмами», – зазначає Тука.

​Романенко: військовим шляхом Донбас не повернемо, політичним – можливо

Військовим шляхом звільнити окуповані території найближчим часом Україні не вдасться, вважає колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Це можливо лише через дипломатію та політичні домовленості. Кремль розраховує на послаблення тиску на Росію з Європи та США з приходом нових керівників до влади у провідних державах, зазначає Романенко. Розширення російської військової агресії в Україні не варто очікувати, адже це економічно затратно і остаточно підірве імідж Росії, вважає військовий експерт.

Більш можливий політичний тиск з боку Росії, наголошує Романенко. Це видно, на думку експерта, і з проросійської заяви олігарха Віктора Пінчука, яку він зробив в американському виданні The Wall Street Journal. Його стаття називається «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією», в якій пропонується змиритись з окупацією Криму, відмовитись від контролю над Донбасом до проведення виборів, відмовитись від вступу в ЄС та НАТО та погодитись на послаблення санкцій проти Росії.

Ігор Романенко переконаний, що Україна не піде на такі поступки, які пропонує олігарх Віктор Пінчук.

«А де компроміс? Компроміс має бути у разі, коли поступається кожна сторона. Чим повинна поступатися Україна – вони сформулювали фактично все, що Путін хотів. А чим поступається Росія? Цього немає. Якщо це буде з’являтися, заради якихось справ з Росією, можна підписувати все, що завгодно, вони нас цьому навчили. А завтра з цим папером можна сходити в туалет, якщо підписаний Росією», – заявляє Ігор Романенко.

За минулий рік українські військові не здали жодного метра землі у «сірій зоні», вони захоплювали висоти та території, які закріплені мінськими угодами за українською стороною, зауважив екс-заступник начальник Генштабу Збройних сил України.