(Друкуємо мовою оригіналу)

Русская церковь, как и Россия, не признает независимости Украины и автокефалии украинской церкви; в Крыму и на Донбассе, где влияние Киевского патриархата было минимальным, Московский смог укрепить идеи русского мира – так считает патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. О том, какова роль церкви в военном конфликте, с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата говорили в студии Радио Донбасс.Реалии.

– Вы – уроженец Донбасса. Что бы Вы хотели пожелать своим землякам в эти праздничные дни?

– Во-первых, я хотел бы поздравить своих земляков с нашим большим христианским праздником – Рождеством Христовым – словами «Христос родился, славим его».

Моя малая родина находится сегодня в оккупации, но это украинская земля. Мы не должны забывать, что Донбасс – это украинская земля! А если это украинская земля, то она должна принадлежать Украине. В Донбассе живёт много выходцев из бывшей Российской империи, но украинская земля их гостеприимно приняла. Но движение, поднявшееся за отделение Донбасса и Крыма от Украины – несправедливое. И правда должна победить. А правда в том, что Донбасс был, есть и должен принадлежать украинской державе.

Рождество Христово напоминает нам о том, что сын Божий пришел на Землю для того, чтобы победить грех и зло, которые есть в человеческом роде. А война, которая идёт, – это следствие греха. Если Христос преодолел грех в человеческой природе и обновил ее, тоесть грешники стали святыми, это напоминает нам, что на востоке свершается грех. И придёт время, когда Бог победит это зло на Донбассе.

– Мы, к примеру, ездили в прифронтовые города, и люди говорили, что многие поддерживают то, что сейчас происходит. У них есть склонность к сепаратизму. Как вы думаете, что нужно сделать Украине, чтобы этого не было?

– Те, кто поддерживает сепаратистов, вначале должны осознать, что они свершили нехороший шаг. Шаг на отделение от Украины. И пока они не осознают, что сделали неверно, что сделали зло для себя же, до этого времени и руководство этих так называемых «республик» не откажется от своих намерений. Не отказываются потому, что есть поддержка.

Если сравнить жизнь на оккупированных территориях с жизнью того же населения Донбасса на неоккупированной, то где лучше живут? Живут лучше на неоккупированной территории.

Мир наступит тогда, когда население Донбасса осознает, что совершило ошибку.

– Что может сделать Украина, чтобы ускорить процесс того, чтобы люди осознали, что свершили ошибку?

– Если хотят мира, то должны преодолеть грех. Поэтому ангелы во время рождения Христа пели песню «Слава Богу, и на земле мир». А мир наступит, когда люди осознают свой грех и покаятся.

– Могли бы вы подвести итог года? Что Вы считаете лучшим в прошедшем году?

Наша армия и наш народ доказали, что Украину оружием враг взять не может

– Наша армия и наш народ доказали, что Украину оружием враг взять не может. Это самое радостное событие прошлого года. Страдания прекратятся. Будет независимая украинская держава, в тех границах, в которых она была создана. В том числе, и Крым вернётся в Украину.

– Много людей, в частности, и на Донбассе, говорят о том, что церковь поддерживает военные действия. Вы говорите, что хорошо, что Украина может себя защитить. Объясните, почему церковь не поднимается над всем этим? Почему церковь должна поддерживать украинскую армию?

Российская церковь благословляла свою армию защищать землю от фашизма, выходить на борьбу с Гитлером. Никто тогда не говорил, что церковь занимается не своими делами

– Церковь выступает против войны – за мир. Но не за какой-нибудь мир, а за мир справедливый. А справедливость в том, что Донбасс – украинская земля. И церковь благословляет свою армию и свой народ защищать свою землю. Как российская церковь благословляла свою армию защищать землю от фашизма, выходить на борьбу с Гитлером. Никто тогда не говорил, что церковь занимается не своими делами. Наоборот, церковь на свои деньги построила танковую армию, танковую колонну, построила эскадрилью на свои деньги.

Мы хотим мира. Мира с Россией, и со всеми своими соседями, но своей земли не отдадим

Так и сейчас, церковь помогает нашей армии для того, чтобы наступил справедливый мир. Мы хотим мира. Мира с Россией, и со всеми своими соседями, но своей земли не отдадим. От свободы и демократии не откажемся.

– А как Вы оцениваете роль православной церкви Московского патриархата в этом конфликте?

– Эта необъявленная война, и временная оккупация Крыма, показала, кто есть кто. Московский патриархат не называет Кремль агрессором, а говорит неправду. В чем состоит ложь? В том, что они говорят, что на востоке идёт гражданская война, что российское вторжения нет. Многие из-за лжи выходят из Московского и присоединяются к Киевскому патриархату, потому что они патриоты.

– На Востоке церковь Московского патриархата более популярна. Как думаете, почему? И изменится ли ситуация?

– Из-за того, что Киевский патриархат был не слишком влиятельным в Крыму и на Донбассе, началась эта война. Если бы Киевский патриархат был более влиятельным, то войны этой бы не было. Ведь наша церковь воспитала бы своих верующих, то есть – граждан Украины, в любви к своей родине. А та церковь воспитывает в любви к единому отечеству, к русскому миру.

– Вы знакомы с патриархом Кириллом. Расскажите, что происходит с московской церковью? Насколько она сейчас зависима от Кремля?

Там победил царь. Русская церковь стала департаментом государства

– Русская церковь с 17 века находится в зависимости от государства. В 17 веке шла борьба между царём и патриархом, там победил царь. Церковь стала департаментом государства. В ещё большую зависимость русская церковь попала в советские времена. И даже теперь, когда безбожье побеждено – российская церковь находится в зависимости от государства. Поэтому патриарх Кирилл говорит то, что нужно российскому государству. Россия хочет подчинить своему влиянию Украину, и в этом помогает церковь, в том числе, и патриарх Кирилл. Поэтому он и заявляет, что автокефалии нет в Украине, и никогда не будет. Потому что та страна не хочет признать, что Украина стала независимой. Та ложь, которую говорит патриарх Кирилл, напрямую зависит от позиции Кремля. И если бы Кирилл был свободным от позиции государства, он бы таких вещей не говорил.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)