Головне – не сіяти паніку і не слухати популістів (огляд інтернет-видань)

Тижневик «Фокус» пише, що за останні роки в Україні з'явилося те, чого взагалі не було раніше. Це – громадянське суспільство. Точніше ті близько 10% українського суспільства, які стежать за роботою влади, а часто підміняють її – там, де влада «косячить» або не виконує свої функції. Саме завдяки їм в країні відбуваються ті правильні речі, які дають надію на подальші зміни на краще. А дієвий спосіб допомогти цим змінам – не нагнітати паніку й істерику, не слухати популістів і продовжувати наполегливо і добре працювати, по можливості допомагаючи армії, волонтерам, а в кінцевому підсумку – самим собі. І менше звертати увагу на погані новини, наголошує видання.

Чим довше затягується перевірка е-декларацій, при заповненні яких політики так несподівано розговорився, тим менше в неї віриться. Тим більше, що вже в січні стартує наступна хвиля, яка може накрити попередню. Про те, чи відбудеться ця перевірка взагалі і чи будуть у неї правові наслідки аналізує експерт інтернет-видання «Цензор».

2017 рік несе для України чимало ризиків, попереджує дописувач інтернет-видання «Хвиля». Серед них: маневрування в кабальних рамках мінських угод, ризик соціального вибуху в умовах поляризації настроїв і обмежених ресурсів. Сценарій керованого хаосу буде базовим у 2017 році в Україні та може призвести до дострокових парламентських виборів, зазначає автор.

Дописувач «Української правди» переконує, що головними досягненнями в Україні у 2016 році стали переведення держзакупівель на ProZorro, реформи газового ринку і корпоративного управління в держкомпаніях, розчищення банківського ринку, макростабілізація і введення е-декларування. Серед економічних недоробків – провал приватизації і лібералізації ринку землі і судова реформа, вважає дописувач.