У США триває дискусія щодо відповіді на російські хакерські атаки

Тридцять п’ять російських дипломатів вислані зі США; дві російські заміські резиденції у штатах Мериленд та Нью-Йорк закриті – такою стала відповідь адміністрації Барака Обами на доповідь розвідувальних агентств США про те, що саме росіяни здійснили хакерські атаки на сервери Національного демократичного комітету та електронну пошту окремих демократів.

Наступник Обами, Дональд Трамп, каже, що в нього є інша інформація.

Хакерські атаки дуже важко довести

«Я багато знаю про хакерські атаки. І хакерські атаки дуже важко довести. Тож це може бути хтось інший. А також я знаю речі, які інші люди не знають, тож вони не можуть говорити про це з впевненістю», – сказав він, спілкуючись з репортерами у новорічну ніч перед своєю резиденцією у Флориді.

«Якщо він хоче, щоб до нього залишалася якась довіра як до президента, він має припинити говорити такі речі», – каже конгресмен-демократ Адам Шифф в ефірі «ABC This Week».

Конгресмени з обох партій засудили дії росіян у кіберпросторі та заявили про необхідність жорсткішої відповіді.

«Є переконливі висновки розвідувальних агентств. А також, відверто кажучи, і всіх членів комітетів з розвідки в Конгресі як демократів, так і республіканців. У жодного з нас немає з цього приводу жодних питань. Єдиний, в кого вони є, як виявляється – Дональд Трамп», – говорить Шифф.

Представники ж Трампа пояснюють, що він лише хоче не поспішати з висновками, поки не зустрінеться з представниками розвідувальних агентств. А також, вказують вони, Росія – не єдина країна, яка діє проти США у кіберпросторі.

«У 2015 році Китай викрав понад мільйон файлів. Це секретні дані людей таких як я, які коли-небудь працювали в уряді. Це особисті справи для доступу до секретної інформації. Білий дім навіть заяви не зробив. Жодної публічної дії не було. Зовсім нічого», – сказав в ефірі «ABC This Week» речник Дональда Трампа Шон Спайсер.

Конгресмен Шифф пояснює відмінність у діях китайців та росіян.

Вони не просто викрали дані. Вони їх перетворили у зброю

«Ось у чому дії Росії відрізняються. Вони не просто викрали дані. Вони їх перетворили у зброю. Вони їх оприлюднили під час виборчої кампанії з конкретним наміром вплинути на результат виборів і посіяти хаос у Сполучених Штатах. Такого Китай ніколи не робив», – наголосив конгресмен.

Колишній член Ради з нацбезпеки також пояснив виданню Washington Post, що ситуацію з Китаєм адміністрації Обами вдалося розв’язати шляхом переговорів.

Російський президент Володимир Путін не став вдаватися до дій у відповідь на санкції, за що Трамп його похвалив.

«Сподіваюся, в нас будуть чудові відносини з багатьма країнами. Це включає Росію і включає Китай», – сказав Трамп.

Але не за рахунок України та Грузії, говорять американські сенатори Маккейн, Ґрем та Клобучар, які прибули в Україну та Грузію на новорічні свята. Вони побували на передовій та закликали до жорсткіших санкцій проти Росії.

Ми працюємо над значно жорсткішими санкціями проти Росії

«Ми працюємо над значно жорсткішими санкціями проти Росії. Вони атакували Сполучені Штати Америки. Хакерські атаки – це теж атаки. Ми маємо саме так їх оцінювати. Ми думаємо, що треба карати фінансові інституції та інші сфери російської економіки», – заявив Джон Маккейн у Грузії.

Ми сподіваємося зробити 2017-ий рік роком наступу. Настав час протистояти Путіну

«Ми повернемося і розповімо нашим колегам, що Росія планує робити в Балтії, що вони вже роблять в Україні. Ми сподіваємося зробити 2017-ий рік роком наступу. Ми віримо, що Путін здійснив хакерську атаку напередодні наших виборів в Америці, що він намагається підірвати демократію в усьому світі. І вже настав час для нових санкцій, які б сильно вдарили по ньому особисто, його енергетичному сектору, його банківському сектору. Настав час протистояти Путіну, бути кращими союзниками наших друзів тут, включно з Грузією», – підкреслив сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем.

Під час виборчої кампанії у жовтні Дональд Трамп заявляв, що кібербезпека – головний пріоритет для його уряду та приватного сектору. Тепер же він говорить, що краще користуватися кур’єрами.

«Дуже важливо, якщо у вас є щось дійсно дуже важливе, напишіть це і відправите кур’єром, старомодним шляхом, тому що, скажу я вам, жодний комп’ютер не є безпечним», – сказав Трамп.

У США сумніваються, що американський уряд та бізнес зможуть повністю перейти на кур’єрську пошту. А небажання визнати і відповісти на хакерські атаки зробить кіберпростір у США менш безпечним. Цього тижня Дональд Трамп зустрічається з представниками розвідки. Не виключено, що його думка може змінитися після ознайомлення з конкретними фактами.