Виклики 2017: посилення обороноздатності та зближення України з ЄС і НАТО

Київ – Новий рік лишень розпочався, а українські та міжнародні експерти пророкують складний і непередбачуваний час для українців і всієї Європи упродовж року. Так, на Заході одним з найбільших ризиків нового року назвали конфлікт між Росією і НАТО. Не менш небезпечна для України, на думку експертів, є імовірність втратити підтримку Заходу, який «загруз» у своїх проблемах, що може «поховати» українські реформи, які і без того мають достатньо внутрішніх загроз.

Список загроз у 2017 році, за версією аналітичного центру «Рада з міжнародних відносин» (Council on Foreign Relations – СFR) очолює гіпотетична – навмисна або ненавмисна – військова конфронтація між Росією і країнами-членами НАТО. Тож одним з головних завдань України у році, що розпочався, президент Петро Порошенко назвав підвищення обороноздатності української держави.

«Головним своїм завданням бачу підтримку належних політичних умов для розвитку країни. І звичайно ж, – посилення нашої обороноздатності, зміцнення міжнародної підтримки України, зближення з Євросоюзом та НАТО», – наголосив Порошенко у новорічному привітанні.

Київський політолог, керівник проекту Free Crimea Тарас Березовець згоден з оцінкою західних аналітиків щодо небезпечної зовнішньої політики керівництва Росії.

На його думку, допоки Захід демонструє нездатність адекватно реагувати на наявні серйозні виклики і демонструє «розгубленість», президент Росії Путін показує готовність іти далі, аж то того часу, допоки той таки Захід «не накреслить червону риску», за яку заходити не можна, зазначив Березовець. Проте чи спрацює ця «червона риска», судити важко, адже раніше Захід уже не раз виявляв поблажливість й нерішучість у бажанні відстоювати свої цінності.

У будь-якому випадку, як наголошує Березовець, Кремль не збирається зупинятись на Україні, бо ж і раніше Москва висловлювала «занепокоєння» нібито «утисками прав» російськомовного населення у Латвії, Литві, Естонії, інших державах.

Росія прагне не тільки українських земель, росіяни абсолютно готові захопити і Молдову

«Росія прагне не тільки українських земель, росіяни абсолютно готові захопити і Молдову – через своє військове угруповання, яке вони постійно підтримують, через Придністров’я. Вони готові до окупації північних районів Казахстану та організацію безладів на території і Східної Європи, і країн Балтії», – застерігав Березовець.

Основний посил 2017 року для України – «перевірка на стійкість». Міжнародна ситуація складається таким чином, що Україна може втратити більшість підтримки, яку їй надавали впродовж останніх років. А це означає, що саме від здатності українців долати виклики і загрози залежить подальше існування держави. Так вважають фахівці аналітичного центру «Український інститут майбутнього», які підготували доповідь про імовірний розвиток подій на європейському континенті упродовж нового 2017 року.

Експерти аналітичного центру «Агентство медіа-стратегій» до цьогорічних ризиків відносять і імовірну втрату Києвом західної підтримки – саме через роз'єднаність Євросоюзу, можливою зміною політичних еліт у Німеччині та Франції, збільшення кількості євроскептиків в ЄС та наявність більш серйозних внутрішніх і зовнішніх проблем.

«Багаж проблем-2016» перейшов у новий рік – Солодкий

Ніде не зник і той «багаж проблем», який минулого року зібрали Україна та Євросоюз: це і проблеми, пов’язані з ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і затримка з впровадженням «безвізу» для українців. Як зауважує експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий, цей «багаж» у році, що наступив, доповнять й інші проблеми, пов’язані з регіональною безпекою і внутрішніми проблемами як Євросоюзу, так і України.

А отже, не варто очікувати, що європейський континент цього року стане більш безпечним, швидше навпаки, адже держави Євросоюзу постали перед глибокою кризою переусвідомлення і переосмислення багатьох речей, які здавались недоторканними упродовж чверть століття.

Захід розгубився і загубився поміж проблемами і зараз намагається себе знайти і зрозуміти, як у таких ситуаціях правильно діяти

«Фактично нині відбувається переоцінювання і перегляд таких питань, як права людини, захист скривджених, протистояння і протидія авторитарним, диктаторським режимам – насамперед таким, котрі використовують насильницькі методи для гноблення свого народу й інших народів. Хтось може сказати, що це вияв слабкості Заходу, комусь видається, що це Захід розгубився і загубився поміж проблемами і зараз намагається себе знайти і зрозуміти, як у таких ситуаціях правильно діяти», – зазначив експерт у розмові з Радіо Свобода.

На його думку, у цьому контексті Україні не варто очікувати чогось позитивного, оскільки Євросоюз цього року буде займатися здебільшого своїми внутрішніми проблемами. ЄС сподівається віднайти таку стратегію розвитку, яка вдовольнить більшість країн-учасниць, тож українська проблематика відійде на другий чи навіть на третій план, вважає Сергій Солодкий.

Україні цей процес переосмислення, який відбувається на Заході, нічого хорошого не принесе

«Україні цей процес переосмислення, який відбувається на Заході, нічого хорошого не принесе. Позаяк Україні доведеться ще більше усвідомити той факт, що ніхто не зможе Україну підтримувати і ніхто її рятуватиме більше, ніж це робитиме вона сама, сам український народ», – додав фахівець в інтерв’ю для Радіо Свобода. Відтак, на його думку, Україна не може наразі розраховувати на безумовну підтримку Заходу, тож наявність чіткої стратегії зовнішньої політики України та її ефективна реалізація є запорукою виживання держави».

Про це свідчать, серед іншого, результати опитування українських та іноземних експертів і послів України за кордоном, які представили експерти Інституту світової політики під час грудневого «Зовнішньополітичного форуму» у Києві.

«Європа стане більш цілісною» – Палій

Політолог, історик Олександр Палій упевнений, що ЄС зможе подолати ті проблеми, які існують між політичними силами і між державами-членами союзу. Підтримка України якщо і не збільшиться, то не буде і зменшуватись, навіть попри вибори у Німеччині та Франції і подальше збільшення «друзів Путіна» в європейському політикумі, вважає експерт.

Європа буде ставати більш цілісною, тому що вже там присутнє розуміння, що існують і з’являються нові загрози для її безпеки

«Європа буде ставати більш цілісною, тому що вже там присутнє розуміння, що існують і з’являються нові загрози для її безпеки. Чесно кажучи, я думаю, що Європа навіть буде більш дієздатною, ніж це було у 2016 році, з точки зору міжнародної політики. Просто в європейців з’явиться відчуття небезпеки, яке будо втрачене упродовж 30 років спокійного життя. Це відчуття повернеться найближчим часом, я думаю, і ситуація буде потроху змінюватись», – зазначив Палій у розмові з Радіо Свобода.

На його думку, Україна продовжуватиме інтегруватись не лише у політику та економіку Євросоюзу, але й буде більше залучена у систему європейської безпеки. І заплановані на рік, що почався, міжнародні військові навчання за участю Збройних сил і Національної гвардії України стануть черговим кроком на цьому шляху, вважає експерт.