У ніч із 1 на 2 січня на Львівщині у селі Басівка цілком згорів музей «Криївка підпільної друкарні УПА». Поліція розглядає три версії – умисний підпал, необережне поводження осіб у криївці і недотримання правил безпеки. Криївка УПА діяла до 1952 року. Саме на цьому місці 16 серпня 1955 року відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Кілька років тому криївку відреставрували, а з 2014 року тут діяв музей. У ньому були старі друкарські машинки, гасові лампи, інші речі. Те, що трапилась пожежа, поліцію повідомив директор музею, який прийшов сюди 2 січня опівдні. Зараз тривають слідчі дії і лише експертиза встановить, чи хтось сторонній сюди приніс запальну суміш, чи не погасили вогонь у буржуйках.