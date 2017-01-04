Поліція розглядає три версії щодо пожежі в криївці УПА на Львівщині

Львів – У ніч з 1 на 2 січня на Львівщині цілковито згорів музей «Криївка підпільної типографії УПА», що розташовувався у лісі в селі Басівка. Працівники музею схиляються до думки, що був умисний підпал, а ось поліція вивчає три версії, і що саме спричинило пожежу буде відомо після експертизи.

Ще на другий день після пожежі диміло. Згоріло все дощенту, не залишилось жодної речі, а це були старі друкарські машинки, гасові лампи, вишиванки, які приносили десятки людей, щоб створити експозицію. А ще були кілька книг відгуків відвідувачів. Підпільна типографія УПА діяла у цьому місці до 1952 року. Про неї дізнались вже у роки незалежності і у 2014 році відкрили для відвідувачів, відновивши за розповідями очевидців.

«Це була відновлена криївка, про яку нам розповіла Володимира Кулик на Андрійка, вона тут працювала друкаркою. Криївка складалась з двох приміщень – верхнього, був на 30 метрів підземний перехід і ще одне приміщення, де сиділи жінки-друкарки і друкували різні матеріали», – каже керівник музею Іван Попович.

Іван Попович шукав архівні матеріали про криївку, знайшов свідків, був ініціатором реставрації підпільної типографії, також неподалік від неї знайшли бідон із упівськими документами. Вдалося відтворити атмосферу криївки, показати побут і умови праці.

«Тут такого цінного у ній нічого не було з огляду, щоб продати. Були рушники, старі гасові лампи, друкарські машинки, але це була для нас цінність», – говорить керівник музею.

Слідство триває

Іван Попович провів екскурсію у криївці 1 січня, а вже наступного дня опівдні застав пожежу, а радше побачив згорілий дотла музей. Він схиляється до думки, що був зумисний підпал, мовляв, хтось підлив запальну суміш. Бо не може збагнути, як все могло згоріти дотла, зокрема і дуже вологе приміщення. Однак поліція Пустомитівського району розглядає три версії – окрім умисного підпалу ще й необережне поводження всередині криївки осіб і недотримання правил безпеки.

Оглянувши прилеглу територію, сам музей, поліцейські не виявили займистих речовин, якихось пляшок, ми взяли на експертизу частину деревини

«На даний час швидко стверджувати щодо однієї версії. Оглянувши прилеглу територію, сам музей, поліцейські не виявили займистих речовин, якихось пляшок, ми взяли на експертизу частину деревини. Саме приміщення вже було цілком зруйноване, і нам важко сказати, чи дотримувались правил безпеки, чи ні. Ніхто цей музей-криївку не обстежував раніше і важко судити, що там було з предметів безпеки», – наголосив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Пустомитівського району у Львівській області Роман Білик.

Саме приміщення криївки опалювалось саморобними пристроями, скрізь були встановлені пічки, які топили деревом і вугіллям. 1 січня криївку обігрівали, за розповідями очевидців, каже поліцейський. Лише невідомо на сьогодні, чи залишили схованку, коли ще тліло дерево і вугілля. А саме це і могло спричинити пожежу, а до такої версії найбільше схиляються поліцейські. Оскільки криївка розташована посеред лісу, далеко від сільських будинків, тому ніхто із мешканців Басівки нічого не знає про пожежу.

Тут доклали своїх рук сотні людей, а також і свою любов, щоб лише відтворити музей-криївку

«Дуже боляче мені це пережити. Тут доклали своїх рук сотні людей, а також і свою любов, щоб лише відтворити музей-криївку. Люди відновлювали, приходили і приносили, хто що міг. Ветерани приходили, діти тих, хто воювали», – говорить Іван Попович.

Лише через півтора місяця, коли будуть результати експертизи, стане відомо, що саме стало причиною пожежі. Наразі тривають дискусії у соціальних мережах, чи варто відновити знову підпільну типографію УПА.