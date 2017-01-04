Трагічна ситуація в Княжичах послугує для розбору деталей у поліції – Антон Геращенко

Від нового року атрибутика старої міліції остаточно стала в Україні недійсною. Тепер правоохоронці мусять носити лише нову форму та мати при собі винятково поліцейські посвідчення і жетон. Зникнути також мають застарілі печатки, емблеми та логотипи міліції. Радіо Свобода поцікавилося в експертів, які зміни чекають на Національну поліцію у 2017 році: не лише зовнішні, а передовсім змістовні?

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Найбільшою інтригою 2017 року буде обрання нового керівника Національної поліції, переконаний експерт програми реформування правоохоронної системи Українського інституту майбутнього Денис Монастирський.

Зважаючи на те, що перший керівник поліції Хатія Деканоїдзе була креатурою президента Петра Порошенка, тому очевидно, що глава держави намагатиметься і цього разу вплинути на вибір кандидата, стверджує експерт. Він прогнозує, що боротьба президента з чинним міністром Арсеном Аваковим щодо керівника поліції загострюватиметься. Відтак відкритим лишається питання – чи затвердить зрештою уряд запропоновану главою МВС кандидатуру.

Тому, додає Денис Монастирський, не варто виключати, що наслідком цих «торгів» можуть стати політичні потрясіння – аж до розпаду коаліції у Верховній Раді.

А поки що, прогнозує експерт, найімовірніше, главою Нацполіції затвердять нинішнього виконувача обов’язків керівника поліції Вадима Трояна або когось із обласних очільників.

Системні проблеми

Водночас найбільшим викликом 2017 року для поліції експерт називає «кадровий голод». За останні два роки в МВС скоротили третину штату – близько 60 тисяч працівників, тож нині відомству не тільки не вистачає рук, а й бракує досвіду, бо службу покинули чимало ветеранів. А низькі зарплати і надмірне навантаження не приваблюють, каже Монастирський.

Ми будемо мати красиву картинку гарних нових автомобілів, гарних нових підрозділів, але вони є лише краплею в морі в реформі самої системи МВС

«Надзвичайний брак кадрів приведе до того, і вже призвело, що величезна кількість проваджень залишиться просто лежати або висіти в міліції і не буде вирішена. Звичайно, ми будемо мати красиву картинку гарних нових автомобілів, гарних нових підрозділів, але вони є лише краплею в морі в реформі самої системи МВС. Я думаю, що будуть потужні виклики, я маю на увазі, масові страйки, і яким чином ця поліція буде здатна в рамках закону реагувати на ці виклики», – каже Монастирський.

Усе це, а також кволість української економіки та війна, призводять до того, що рівень злочинності в країні надалі зростатиме, вважає експерт.

Система зламалася, однак про радикальні перетворення говорити зарано, додає фахівець. «Поліція – це однозначно рух вперед. Але куди вперед? Вперед до кращого чи вперед до іншого?» – резюмує Монастирський.

Міністерство зробило висновки

Проблеми з нестачею поліцейських справді є, погоджується член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко. Брак кадрів він називає великою «бідою» для відомства. За його словами, зараз відкриті близько 22 тисяч вакансій в слідчих та оперативних підрозділах.

Однак він запевняє, що міністерство намагається вирішити проблему, і аби стимулювати поліцейських та заохочувати «новачків», МВС планує 2017 року підвищити співробітникам зарплати на 15-20%.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що на збільшення окладу офіцерам Нацполіції наразі не вистачає 3 мільярди гривень. Але проблему у відомстві обіцяють вирішити.

Планується підвищення якості роботи поліцейських: система відбору, система тренінгів, вивчення помилок

Геращенко каже: міністерство проаналізувало всі успіхи і невдачі минулого року і зробило відповідні висновки.

«Планується підвищення якості роботи поліцейських: система відбору, система тренінгів, вивчення помилок. Наприклад, трагічна ситуація, яка трапилася в Княжичах, послугує для того, щоб були проведені тренінги, вивчена ситуація, розібрані деталі, щоб зрозуміти, чому так відбулося, що різні підрозділи поліції зустрілися і це призвело до загибелі співробітників поліції», – сказав Геращенко.

«Проривів не буде», але реформа триває

2017 рік не стане роком «проривів» у Національній поліції, однак реформа продовжиться, переконаний експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк. За його словами, у 2017 році варто очікувати запуск патрульної поліції ще у кількох містах України.

Крім того, на роботу Національної поліції вплинуть новостворені підрозділи. У2017 році розпочне роботу фінансова поліція, яка, за словами експерта, «забере» частину працівників, які займаються економічною злочинністю. Низку повноважень «візьме» собі Державне бюро розслідувань. А також – «муніципальна варта», закон про яку Верховна Рада ухвалила в першому читанні. «Йдеться фактично про місцеву поліцію, яка буде мати досить обмежені повноваження стосовно штрафування за неправильне паркування, штрафування за торгівлю з рук і таке інше», – каже Хавронюк.

Увесь 2017 рік буде перебувати під знаком перевиборів до парламенту. Це все певною мірою має відобразитися на подальших реформах

Експерт зазначає, що традиційно успіху варто очікувати там, де вплив матиме громадянське суспільство, натомість невдачі будуть переслідувати поліцію, якщо не зможуть домовитися політики.

«Увесь 2017 рік буде перебувати під знаком перевиборів до парламенту, якщо вони не відбудуться весною, то вони вже точно напевно відбудуться восени, відповідно буде переформатовано і уряд, і скоріше за все, новий міністр внутрішніх справ, який впливатиме на Національну поліцію. Це все певною мірою має відобразитися на подальших реформах», – каже Хавронюк.

Також улітку цього року Нацполіція обіцяє запустити дорожньо-патрульний підрозділ – заміну ДАІ.

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