У рамках соціально-мистецького проекту «Пісні війни» записано чергову пісню «Настане мирний час», написану бійцем. Військовий льотчик Сергій Тітаренко написав вірш, а музику – співачка зі США Аничка Чеберенчик. Разом вони й записали нову пісню. Сергій Тітаренко був поранений у червні 2014 року. Вертоліт, в якому він летів разом із командиром, під Слов’янськом був збитий ракетою противника. Він отримав численні травми, пройшов операції і реабілітацію за кордоном, сьогодні пересувається в інвалідному візку.