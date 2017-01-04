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04 січня 2017, Київ 19:19
Відео

Український льотчик в інвалідному візку заспівав пісню про війну (відео)

Український льотчик в інвалідному візку заспівав пісню про війну (відео)
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У рамках соціально-мистецького проекту «Пісні війни» записано чергову пісню «Настане мирний час», написану бійцем. Військовий льотчик Сергій Тітаренко написав вірш, а музику – співачка зі США Аничка Чеберенчик. Разом вони й записали нову пісню. Сергій Тітаренко був поранений у червні 2014 року. Вертоліт, в якому він летів разом із командиром, під Слов’янськом був збитий ракетою противника. Він отримав численні травми, пройшов операції і реабілітацію за кордоном, сьогодні пересувається в інвалідному візку.

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