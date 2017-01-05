Різдвяна стихія та люті морози: куди поки краще не їхати

На Україну насуваються сильні морози, снігопади та хуртовини. Першими це відчули у західних областях. На Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті через снігові замети обмежили рух великогабаритного транспорту. Найскладніші умови випали на долю Закарпаття: рятувальники діставали із заметів автомобілі, більше 20 населених пунктів були знеструмлені через негоду, з гір зійшло кілька снігових лавин. Протягом 5-го січня в Україні прогнозують різкі пориву вітру та ожеледицю, а з 6 січня – різке похолодання: до -20, а в деяких областях і нижче. На Одещині вже оголосили, що не пускатимуть великогабаритний транспорт через хуртовину, а комунальники працюватимуть у цілодобовому режимі. До негоди готуються і у столиці, в Києві планують відкрити 30 пунктів обігріву.

Найбільше відчули вторгнення арктичних повітряних мас західні регіони країни. Через негоду та сильні замети в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях було обмежено рух великогабаритного транспорту.

Найбільше від стихії потерпіла Закарпатська область.

За минулу добу рятувальники витягали із заметів десятки машин, на всіх перевалах рух залишається обмеженим, сходження кількох снігових лавин заблокувало пересування автівок, втім, на щастя, постраждалих немає. Були заблоковані чотири автомобілі, в яких перебували близько 10 людей, вони покинули транспортні засоби самостійно.

З початку негоди на Закарпатті були знеструмлені понад 20 населених пунктів та електропостачання було відновлено ще ввечері 4 січня.

«Буксирування автомобілів продовжувалось і вночі. На 6:00 ранку вже відбуксировано понад 80 автомобілів. Здебільшого це Воловецький район, Абранський та Латірський перевали. Однак є випадки, коли застрягали великовантажні автомобілі і не могли самостійно долати складні умови закарпатських шляхів і на об’їзній міста Ужгорода – понад 30 автомобілів було відбуксировано», – зазначає Наталія Батир, речник управління ДСНС України в Закарпатській області.

Небезпека сходження лавин ще залишається, туристів в ДСНС просять поки що утриматись від походів в гори.

На півдні та в центрі випаде багато снігу – Кульбіда

Негода не омине й інші регіони України, втім, найнижчі температури триматимуться у західних та північних областях. Триватиме різке похолодання з 6 по 9 січня, розповідає Микола Кульбіда, директор Українського гідрометцентру.

«Ті морози, які ми очікуємо, не є нічим надзвичайним. Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів, а в Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів. В інших регіонах буде зовсім протилежний характер погоди. В більшості південних та східних областей в цей період в нічні години будуть зовсім невеликі мінуси: від 1 до 6 градусів, а в денні години близькі до нуля. Це буде стосуватись також частини центральних областей», – зауважує директор Гідрометцентру в коментарі Радіо Свобода.

Водночас з боку Чорно моря насувається циклон, який принесе сильні снігові опади та хуртовини, зазначають в Гідрометцентрі.

«Найбільше снігу ми очікуємо на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської і Вінницької областей. Там висота снігового покрову може зрости до 20-30 сантиметрів. В інших регіонах висота снігового покриву буде меншою, в Києві, наприклад, складе 10-12 сантиметрів, не більше. В той час, як на Південному сході України будуть опади у вигляді переважно дощу з переходом у мокрий сніг, то там, фактично, утворення снігового покрову ми не чекаємо. Тобто дуже контрастні погодні умови будуть на території України в цей період», – розповідає Микола Кульбіда.

В столиці готуються до сильних морозів

В столиці анонсували відкриття 30 пунктів обігріву з 6 січня. Перелік доступний в інтернеті – за вказаним графіком роботи пунктів видно, що працюють цілодобово лише декілька центрів.

Цей список з інтернету навряд чи побачить цільова аудиторія пунктів обігріву, а саме безхатченки та літні люди. В Київській міськдержадміністрації кажуть, що в кожному районі розвісять оголошення, а також роздаватимуть листівки на вулиці.

У ДСНС міста Києва розповіли, що готові розгорнути намети на в’їздах до столиці для обігріву водіїв транспортних засобів у разі необхідності. Необхідність може виникнути внаслідок обмеження руху Києвом через негоду.

Волонтери зазначають, що пунктів обігріву в Києві недостатньо, а ті, що є, часто не працюють в зазначеному режимі.

Є лише один цілодобовий постійно діючий центр соціальної допомоги від КМДА, в якому можна залишитись на ніч, зазначає Юрій Ліфансе, голова спільноти «Святого Егідія», яка займається допомогою безхатченкам. В цьому центрі 150 місць, там можна залишитись з вечора до ранку і за 10 гривень отримати сніданок чи вечерю, більше бездомним ніде сховатися, додає він.

Є ще один пункт, який був відкритий нещодавно благодійним фондом, але він ще менший (на 90 місць).

За неофіційними підрахунками організації, в Києві близько 20 000 людей, які живуть на вулиці. У спільноті «Святого Егідія» щотижня годує обідами близька 500 людей і за інформацією Юрія Ліфансе, йому відомо вже про два смертельні випадки від переохолодження цієї зими.

«На вулиці люди опиняються перш за все через сімейні обставини, наприклад, розлучення. Літні люди опиняються на вулиці, тому що їх обманюють часто самі родичі – викидають на вулицю. Є проблема людей, які повертаються із в’язниці і не мають де оселитись. В останній рік разом з безробіттям прийшло таке явище, як заробітчани. Вони приїжджають в Київ у пошуках роботи, але не знаходять і залишаються на вулиці. В мороз зараз достатньо 15-20 хвилин, щоб людина замерзла. Якщо хтось заховався в під’їзді, а на вулиці -15, можна вже трошки потерпіти, бо вигнати людину в -15 вночі – це смерть для неї», – пояснює голова спільноти, що опікується безхатченками.

Юрій Ліфансе каже, що якщо на вулиці в морози лежить людина і не рухається, необхідно викликати швидку чи поліцію, ці служби реагують і рятують безхатченків від замерзання.

Як готуються до зимового буревію в інших областях країни?

В Одесі вже кажуть, що з 6 січня обмежать рух великогабаритного транспорту. Комунальників переводять на цілодобове чергування. Також готують лопати для тих добровольців серед одеситів, які матимуть бажання допомогти в прибиранні снігу у разі сильних заметів. Відкривають два пункти обігріву.

У Миколаєві на час стихії обіцяють вдвічі збільшити кількість чергових лікарів у лікарнях.

У Вінниці з 6 січня відкривають цілодобовий пункт обігріву для людей, які живуть на вулиці. Вінничан просять долучатися до ініціативи порятунку безхатченків – приносити теплі речі, ковдри, взуття та продукти харчування. Прихисток для бездомних у Вінниці встановлений напроти вокзалу у вигляді намету.

У Кропивницькому до прийому людей готові 15 пунктів обігріву – звітують в міськраді і додають, що вони користуються попитом навіть за відсутності дуже низьких температур, люди просять погрітися.