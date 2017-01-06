Неможливо визначити міру впливу росіян на вибори – директор розвідки США

«Чотири плюс один». Так у Міністерстві оборони США називають основних противників Сполучених Штатів, які становлять загрозу, у тому числі, в кіберпросторі. Як пояснив заступник міністра оборони Марсель Леттр, це – Росія, Китай, Іран, Північна Корея та ІДІЛ – чотири держави та одна терористична організація. Але під час цих слухань основна увага зосередилася на російських хакерських атаках під час американських виборів.

Володимир Путін думає, що він може робити все більш потужні кібератаки, коли він заплатив зовсім незначну ціну за вторгнення в Україну, анексію Криму, підрив демократичних цінностей в Європі

«Нас не має дивувати, – зазначив сенатор Джон Маккейн, – що Володимир Путін думає, що він може робити все більш потужні кібератаки проти нашого народу, коли він заплатив зовсім незначну ціну за вторгнення в Україну, анексію Криму, підрив демократичних цінностей та інституцій в Європі, і, звичайно, за допомогу Башару Асаду в масових вбивствах цивільних у Сирії».

Водночас, підкреслив Маккейн, метою цих слухань не є перегляд результатів американських виборів.

«Як президент Обама і новообраний президент Трамп сказали: наш народ має рухатися вперед. Але ми маємо робити це, знаючи всі факти», – наголосив сенатор.

Утім, директор офісу національної розвідки Джеймс Клеппер був стриманий в оприлюдненні цих фактів. За дорученням президента США розвідувальні агенції завершують підготовку доповіді про втручання росіян у вибори. Наступного тижня, пояснив Клеппер, буде оприлюднена її несекретна частина, щоб захистити джерела та методи розвідки.

Хакерські атаки були лише однією частиною. Це також містило класичну пропаганду, дезінформацію, фейкові новини

«Це була кампанія із застосуванням багатьох інструментів, – зазначив Клеппер. – Хакерські атаки були лише однією частиною. Це також містило класичну пропаганду, дезінформацію, фейкові новини».

За останній час, розповів він, у розвідувальних агенціях посилилося переконання, що хакерські атаки робилися за дорученням найвищих осіб у російському уряді. Але чи вплинули росіяни на результат виборів, американська розвідка не знає.

«Вони не змінювали підрахунку голосів чи щось подібне, – наголосив Клеппер. – До того ж, ми не маємо жодних методів, щоб виміряти, який вплив їхні дії зробили на вибір американського народу».

Новообраний президент Дональд Трамп поставив під сумнів попередні висновки американської розвідки про те, що за хакерськими атаками стояли росіяни.

Хто виграє від того, що новообраний президент ганьбить розвідку?

«Хто виграє від того, що новообраний президент ганьбить розвідку? Хто виграє від того, що американський народ втратить довіру до розвідувального співтовариства та їхньої роботи?» – запитала у розвідника сенатор-демократ Клер Маккаскіл.

«Я думаю, що існує важлива різниця між здоровим скепсисом, який політики, включно з політиком № 1, мусять завжди мати відносно розвідки, та її паплюженням», – відповів директор офісу національної розвідки Джеймс Клеппер.

«Я припускаю, що найбільше виграють власне ті сили, які ви назвали сьогодні: Іран, Північна Корея, Китай, Росія та ІДІЛ», – зазначила Клер Маккаскіл.

«Розвідка не ідеальна. Ми організація, яка складається з живих людей. Ми теж інколи робимо помилки. Я не думаю, що розвідка завжди отримує визнання за все те, що вона робить для безпеки народу, за всі розкриті терористичні заколоти», – визнав Джеймс Клеппер.

Сенатори цікавилися, якою є стратегія американської розвідки стосовно відповіді на хакерські атаки росіян та інших противників. Клеппер пояснив, що кібератака у відповідь не завжди є найкращим способом, оскільки це означає проникнення в інфраструктуру іншої держави, що зробити технічно важко та суперечить міжнародному праву.