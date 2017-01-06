«Руйнівних санкцій» для Росії вимагав Коутс, який має стати директором розвідки США

Колишній сенатор-республіканець США Ден Коутс, який за інформацією ЗМІ, стане директором національної розвідки Сполучених Штатів в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, послідовно підтримував Україну та виступав за санкції щодо Росії. Коутс критикував адміністрацію Барака Обами за слабкість стосовно Путіна та був незадоволений санкціями запровадженими щодо Росії через їхню нібито слабкість.

Протягом 2014 року Коутс твітував наступне щодо Путіна та України:

– США мають ізолювати Росію на всіх можливих фронтах, доки Путін не змінить курс;

– США мусять не дозволити Путіну вести себе, як розбишака на дитячому майданчику;

– Відповідь США на дії Росії має бути більшою, ніж словесні докори, якщо метою є показати Путіну, що його дії в Україні не залишаться непокараними;

– Путін має зупинити свої дії в Україні, або отримає руйнівні санкції, які вдарять по його країні та росіянах.

Політику також належить вислів, що Путін проявив себе, як гравець у шахи, а Обама – як гравець у шашки. Коутс також заявляв, що саме він відіграє провідну роль у тому, як Конгрес відповідає на дії Росії.

ЗМІ США багато писали про нібито зневагу Дональда Трампа до висновків розвідки США щодо втручання Росії у перебіг президентських виборів в Америці. Повідомлялось, що новообраний президент буцімто готує реформу системи американської розвідки з метою дистанціювати її від політики.

Коутс, якому було заборонено в’їзд до Росії через його позицію, є одним із низки призначенців Трампа, які мають історію критичних висловлювань та політичних позицій стосовно Росії і Володимира Путіна. Серед них – ймовірний міністр оборони США Матіс, претендент на посаду міністра юстиції Сешнс та інші.