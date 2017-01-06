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07 січня 2017, Київ 01:40
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«Хартія-77»: чехословацька рок-н-рольна революція (відео)

«Хартія-77»: чехословацька рок-н-рольна революція (відео)
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Цього тижня минуло 40 років від моменту появи у країнах «соціалістичного блоку» першого громадянського опозиційного руху, яку спричинила рок-група. Після арештів кількох її членів за сумнівними звинуваченнями група чехословацьких дисидентів виступила з петицією, відомою як «Хартія-77», із закликом до комуністичної влади дотримуватися елементарних прав людини. Саксофоніст групи, через яку це все почалося, і один із тих, хто підписав петицію, Вратіслав Брабенец дав із цього приводу інтерв’ю Радіо Свобода. (Продюсер: Койлін О’Коннор і Марґот Бафф. Оператор: Ярослав Птачнік)

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