Ініціатива депутатів «Опоблоку». Захист російської чи наступ на українську мову?

(Рубрика «Точка зору»)

Поки на Донбасі українці захищають українську землю від наступу «русского мира», група нардепів наполегливо намагається просувати «русский мир» вглиб України.

26 грудня народний депутат із фракції «Опозиційний блок» Євген Балицький зареєстрував у Верховній Раді законопроект про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації і захисту російської мови.

Підготовчим етапом до появи цього законопроекту був форум, проведений у Верховній Раді у вересні минулого року, на якому депутати обговорювали способи захисту російської мови на території України і потребу надання їй особливого статусу. Форум ухвалив резолюцію про те, що Україна – білінгвальна країна.

Проте, як свідчить інформація про перебіг обговорення, депутати переймались головним чином проблемами захисту однієї мови – російської від уявного наступу української.

Так, депутат від «Народного фронту» Олександр Кірш повторив безпідставне пояснення причини російського вторгнення на Донбас «неграмотно поправленим законом про мови».

А депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Нечаєв головну причину російської окупації Криму вбачав у «нав’язуванні української мови», тоді як у Криму, за його словами, «завжди говорили російською».

Цікаво було б знати, чи нагадав хтось на форумі Нечаєву, що Кримський півострів масово заговорив російською не так і давно, у 1944 році, та ще й після проведеної там сталінським режимом насильницької етнічної чистки. Варто було б пояснити забудькуватому нардепу й те, що кілька українських шкіл, відкритих у Криму в часи незалежності, на тлі сотень російських шкіл нав’язуванням державної мови аж ніяк не назвеш. Як і жодної конкуренції не складала єдина українська газета десяткам російських газет, серед яких було чимало відверто українофобних видань.

Законопроект Балицького про захист російської мови

Інформацію про законотворчу ініціативу депутата Євгена Балицького подала 3 січня російська газета «Известия» під назвою «В январе Украина возьмется за русский язык». Як зазначено в публікації, законопроект Балицького про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації і захисту російської мови підтримали депутати Яків Безбах, Тетяна Бахтеєва і Євген Мураєв. Газета публікує й короткі інтерв’ю з ними.

За словами Євгена Балицького, його спонукали виступити на захист російської мови дії української влади, яка буцімто забороняє вживання російської мови в ЗМІ, обмежує російськомовний контент на радіо, телебаченні, в кіно. Така політика, на думку нардепа, веде до конфронтації, а він з однодумцями «виступає послідовно за мир». «Нова влада приходить і йде собі, а росіяни й українці завжди будуть братніми народами», – сказав депутат із «Опозиційний блок».

Євген Мураєв поділяє стурбованість Євгена Балицького впровадженням квот для українських пісень на радіо (нагадаємо, що зазначена квота становить лише 35% ефірного часу).

Тетяна Бахтеєва, як і її колеги, незадоволена українською владою, бо ж «за всі роки незалежності України жодної підтримки російської мови не здійснювалось». Таку несправедливість, за її словами, треба негайно виправити, бо інакше ми не будемо демократичною країною.

На підтвердження Бахтеєва наводить традиційні вже для захисників російської мови в Україні приклади Швейцарії і Канади, лише останню чомусь нагороджує аж п’ятьма державними мовами, хоча в цій державі поки що є дві державні мови, та й з тим вона має великі проблеми. «Ми йдемо в демократію, – заявила депутат «Известиям», – так давайте також людям рота не затикати. Сьогодні ми повинні об’єднатися, щоб негайно закінчилась ця непотрібна війна на нашій території».

Ось такий простий рецепт завершення війни на сході країни пропонує нам Бахтєєва: якщо всі захисники російської мови об’єднаються і примусять законодавчо утвердити її панування на території України, то війна на сході негайно закінчиться.

Голосування по законопроекту Євгена Балицького заплановано на початок цього року. В Москві, безперечно, пильно стежитимуть за його просуванням. Ось тільки опікування «розвитком російської мови» з боку українських нардепів навряд чи схвалять, бо ж Росія помічників у цій справі не потребує – своїх фахівців та інституцій, що відстежують розвиток російської мови, там цілком достатньо.

А от зусилля депутатів з популяризації й захисту їхньої мови, звичайно ж, оцінять високо. І якщо «миротворці» Євген Балицький і К˚ добре виконають свою роботу, то Росія зможе безперешкодно запустити в Україну «вежливых людей с вежливым взглядом», які будуть «просто стоять вежливо рядом». І українці погодяться, що вони з росіянами – один народ. Бо як же інакше. Адже «вежливые люди» приходять не просто так. Вони ще й «просто оружие вежливо носят».

Лариса Масенко – доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода