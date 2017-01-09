Пінчук і Філіпчук запустили шкідливий вірус на користь Росії (огляд інтернет-видань)

Про те, чому ініціатива Віктора Пінчука та екс-дипломата Василя Філіпчука помиритися з Росією – в обмін на «болючі поступки» України – не може реалізуватись, пояснює дописувач сайту «Лівий берег». Якщо в період «тісних дружніх обіймів» нічого не вийшло у великого друга Росії Януковича, то чому Пінчук-Філіпчук та інші мають ілюзії, що домовитися з Росією зараз вийде у них? – запитує автор. Він переконаний, що публікації Пінчука-Філіпчука досягли певної мети: вони запустили в міжнародний і український інформпростір вірус самої можливості обговорення капітуляції. Елементарна логіка і навіть поверхове знання Росії дають підставу дописувачу стверджувати – Москва, якщо і погодиться «обміняти Донбас на Крим», то тільки за умови легалізації там своїх колаборантів.

Компроміс із окупантами неможливий, тому Росія має зменшувати амбіції, переконаний і дописувач «Української правди». Він наголошує, що коли в Москві продовжують розраховувати отримати повний контроль над Україною, то від цієї думки треба відмовитись. З іншого боку, Кремль має всі шанси запобігти ще більшим втратам для російської економіки у разі, якщо окупанти залишать українські Крим та Донбас.

Для дострокових президентських виборів немає ні юридичних, ні політичних підстав, переконаний експерт сайту «Главред». Він констатує, що хоча протести відбуваються майже щотижня, проблема в іншому – Росія може використовувати їх для провокацій, зокрема, з використанням насильницьких дій, а також для загальної дестабілізації ситуації в країні. Тому дуже важливо своєчасно виявляти провокаторів і дотримуватися заходів безпеки, наголошує видання.

2016 рік був складним для України, а 2017-й буде ще важчим, пише інтернет-видання «Хвиля». Це ціна за дорослішання, адже час дитинства і юності для України закінчився. Видання наголошує, що ніхто не має наміру захищати інтереси українців більше, ніж на це готові вони самі. Всю «брудну» і «чисту» роботу їм потрібно зробити самостійно і ключова роль в цьому належить українському середньому класу. Фактично, тільки він може дати відповідь на питання про перспективу України, оскільки у нього є мотивація до кардинальних змін. Адже бюджетники думають більше про виживання, а олігархи – про збереження своїх позицій, переконує дописувач сайту.