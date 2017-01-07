Фонд «Відродження» відмежувався від позиції Пінчука про «болісні компроміси» України

Міжнародний фонд «Відродження», що є партнером благодійного фонду Віктора Пінчука в кількох спільних проектах, оприлюднив заяву, що не поділяє позицій, висловлених наприкінці грудня у статті олігарха в американській пресі про необхідність, за його словами, «болісних компромісів» із боку України для замирення з Росією.

«Ми не поділяємо думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію чи зняти з порядку денного стратегічні цілі, які підтримуються більшістю суспільства та зафіксовані в українському законодавстві… Відмова від вектору інтеграції в ЄС та НАТО не вирішить жодної проблеми у стосунках з Москвою (адже Україна була офіційно «позаблоковою» на момент анексії Криму), натомість остаточно деморалізує українське суспільство та підірве довіру до України за кордоном як до країни, що не має стійких орієнтирів власного розвитку та керується кон’юнктурою та страхами у визначені свого історичного шляху. Ми не вважаємо, що винесення «за дужки» питання Криму і реінтеграція окупованого Донбасу на умовах Росії (а це станеться внаслідок пропонованих «псевдовиборів») зробить Україну життєздатною державою. Навпаки, прийнявши такі умови, Україна неминуче під шляхом Боснії і Герцеговини і стане лише номінально цілісною країною, подальша фрагментація якої буде лише питанням часу. Відмова ж від боротьби за Крим означатиме зраду не лише кримських українців, але і цілого народу – кримських татар, які страждають від безправ’я в умовах окупації», – мовиться в заяві.

При цьому фонд «Відродження» додає, що, не поділяючи тези зі статті Пінчука, він продовжує виконувати свої партнерські зобов’язання у проектах, які здійснює спільно з його фондом. «Зокрема, в січні ми підтримуємо відвідання групою українських політиків, посадовців, незалежних експертів та інтелектуалів «Українського сніданку» в рамках Економічного форуму в Давосі. Ми сподіваємось, що підтримувані нами учасники зможуть скористатись запропонованим їм міжнародним майданчиком, щоб донести свої позиції до світових та європейських лідерів, що зберуться у Давосі», – заявили у фонді.

При цьому в заяві наголошено: «Міжнародний фонд «Відродження» залишає за собою право визначатися щодо подальших планів співпраці з Фондом Віктора Пінчука, як і з іншими партнерами Фонду, за умови дотримання спільних цінностей і програмних пріоритетів».

Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Підзаголовок статті детальніше розкриває зміст думок олігарха: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявив Пінчук.

Серед поступок, на які, на думу Пінчука, має погодитися Київ, олігарх назвав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це.

При цьому Пінчук не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, «Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру» (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: «Компроміси на умовах Росії – це невірна політика. Один із важковаговиків нової американської адміністрації якось зазначив: «історія вчить, що слабкість породжує зло» (це відомі слова обраного віце-президента США Майка Пенса, сказані ще в перебігу виборчої кампанії – ред.). Такий підхід ніколи ані не приводив до стійкого миру, ані не рятував життя. Радше навпаки, такий підхід завжди підживлює більшу агресію та спричиняє нові людські страждання».

Єлісєєв не погоджується із закликом до компромісів на основі стурбованості. На його думку, страхи та слабкість «підігрівають апетити Росії, провокують ще сильнішу агресію і спричиняють людські страждання».

Він наголосив на наявності «червоних ліній, які ніхто в Україні не посміє перетнути». За словами Єлісєєва, ніякої відмови від європейської та євроатлантичної інтеграції України не може бути. «По-друге – ніякої торгівлі територіями України, чи то Донбасом, чи Кримом. Ці території не можуть бути предметом торгів для миру… По-третє – ніяких виборів на Донбасі, поки російський чобіт перебуває на українській землі. Україна виступає за проведення там місцевих виборів лише на підставі українського закону та стандартів ОБСЄ», – наголосив чільний представник адміністрації президента України.