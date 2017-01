Посол України у США розкритикував Пінчука за статтю про «болючі компроміси»

Посол України у США Валерій Чалий розкритикував олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу.

«Спроба вловити кон’юнктурно момент і бізнес – as usual. Вважаю, що це той випадок, коли «Акела промахнувся», – написав Чалий у фейсбуці про позицію Пінчука.

«Я взагалі б хотів побачити в американських ЗМІ думку наших хлопців з передової, або, принаймні, тих, хто там побував. Що прикро – ми тут в США намагаємося протидіяти російським інформаційним атакам, а з України їм і підігрують. Ніяких ресурсів не вистачить. Сподіваюся, в 2017-му наш великий бізнес нарешті почне вкладатися у власне виживання в Україні та підтримку наших партнерів, а не допомагати ворогам», – наголосив посол.

Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня в американському виданні The Wall Street Journal, уже викликала широку хвилю критики попередніми днями. Зокрема, «запрошенням до капітуляції» назвав тези статті голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Підзаголовок статті детальніше розкриває зміст думок олігарха: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявив Пінчук.

Серед поступок, на які, на думу Пінчука, має погодитися Київ, олігарх назвав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це.

При цьому Пінчук не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.