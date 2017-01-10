Це почерк третьої сторони – Шеремета про руйнування пам’ятника загиблим полякам на Львівщині

Львів – Знищення пам’ятника вбитим полякам у лютому 1944 року у тодішньому селі Гута Пеняцька, що у Бродівському районі на Львівщині, представники української влади називають провокацією, щоб погіршити українсько-польські відносини. У понеділок, 10 січня, на місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала, коли саме було зруйновано меморіал, чи були закладені вибухові пристрої, триває пошук злочинців.

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Меморіал встановлено на місці колишнього польського села Гута Пеняцька. На двох стелах викарбувані імена понад півтисячі закатованих поляків. На одній із них вандали намалювали український синьо-жовтий прапор і написали «слав», на іншій – червоно-чорний і німецьку свастику. Хрест цілком зруйнований, плитка від меморіалу розкидана довколо. Сніг, який випав напередодні, частково прикрив сліди злочину. Саме це місце віддалене від населеного пункту. Найближча хата розташована від пам’ятника на відстані трьох кілометрів, у селі Жарків. Її господар, 80-річний Роман Мельник, розповів Радіо Свобода, що не чув ніякого вибуху, але бачив легкову машину, яка 8 січня ввечері їхала у бік меморіалу.

То була темна машина, легкова, 8 січня. Я дуже здивувався, що туди їде машина

«То була темна машина, легкова, то десь було о 18-й чи 19-й годині 8 січня, не знаю, не бачив більше нічого, але я дуже здивувався, що туди їде машина», – каже чоловік.

Бачив 9 січня, як сюди приїхала біла машина, у ній було двоє людей, щось фотографували і фото після одразу з’явилось у фейсбуці

Свідчення селян різняться. Лісник Йосип, який доглядає територію довкола пам’ятника, дізнався про його руйнування від знайомих із Польщі, які попросили його піти на місце і перевірити. Коли чоловік сюди прийшов 8 січня близько 21-ї години, то побачив зруйнований меморіал.

«Все було притрушене свіжим снігом. Я побачив зруйнований пам’ятник. Але ніякого вибуху я не чув. Лише бачив 9 січня в день, як сюди приїхала біла машина, бус, у ній було двоє людей, щось фотографували і фото після одразу з’явилось у фейсбуці», – говорить чоловік.

Мешканці сіл Голубиця і Жарків, які по сусідству з меморіалом, в один голос говорили, що руйнування пам’ятника – це провокація. Оскільки місцеве населення ніколи не мало упередженого ставлення ані до меморіалу, ані до поляків. Тим паче, що багато селян працюють у Польщі і мають багатьох знайомих і рідних у сусідній країні.

Поліція вивчає кілька версій

10 січня на місці вчиненого вандалізму працювала слідчо-оперативна група, а також фахівці вибухотехнічної лабораторії. Адже повідомлення про зруйнований меморіал у поліцію поступило зранку 10 січня. Начальник Нацполіції у Львівській області Валерій Середа зазначив Радіо Свобода, що наразі невідомо, хто саме зруйнував пам’ятник, коли саме це було здійснено, не підтверджує він і те, що було встановлено вибухівку. Поліція розглядає кілька версій на сьогодні, які саме – керівник поліції не уточнив.

Це приниження національної гідності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Злочинців за цією статтею чекає покарання від 5 до 8 років. Це була провокація

«Говорити зараз про підрив зарано, мають попрацювати експерти і тоді вже буде відомо. Могли просто чимось підняти хрест, адже основа не зруйнована, камінь крихкий. Не виявлено вибухових пристроїв на місці. Порушено кримінальне провадження за статтею 161, частина 3, «це приниження національної гідності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі». Злочинців за цією статтею чекає покарання від 5 до 8 років. Це була провокація», – наголосив начальник обласної поліції.

Те, що була здійснена провокація, такої думки дотримується і генеральний консул Польщі у Львові Вєслав Мазур.

Зустрічався з головою Львівської ОДА. Наша спільна думка, що це є провокація з метою погіршити українсько-польські відносини

«Мені дуже прикро через цей інцидент. Я зустрічався з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою і наша спільна думка, що це є провокація з метою погіршити українсько-польські відносини. Ми не можемо цього допустити. Я був на місці вандалізму. Я не маю сумніву, як і голова ЛОДА, що ми вшануємо 73-ту річницю від часу трагедію», – зазначив польський консул.

«Чітко простежується той самий почерк, це слід третьої сторони»

Меморіал вбитим полякам було встановлено у 2005 році, а у 2009-му тут побували і офіційно його відкрили президенти України і Польщі. Трагедія у селі Гута Пеняцька сталась наприкінці лютого 1944 року. За різними даними, німецькі каральні органи вбили від 500 до 800 поляків, це було мирне населення, а село цілком спалили. У Польщі довший час розкручувалась і пропагувалась тема, що серед німців, які вбили поляків, були українські «дивізійники», частина української дивізії «Галичина». Але українські науковці спростовували це, наводячи факти з польських та українських архівів – що у цей час на цій території не діяв жоден курінь дивізії. Але з радянськими партизанами воювали галицькі добровольці третього батальйону 4-го полку, які не підпорядковувались ні німецькі армії, ні дивізійникам. Це питання слід достеменно вивчити, зазначив учасник міжурядової спільної українсько-польської комісії з вшанування жертв Другої світової війни Святослав Шеремета.

За даними і спогадами, велика група радянських партизанів і була у селі Гута Пеняцька. Були певні вбивства німецьких військовослужбовців

«У цьому селі Гута Пеняцька розташовувались радянські партизани, які шукали підтримку серед мирного польського населення, бо українці їх не підтримували. Сюди радянська влада закидала диверсійні групи. За даними і спогадами, велика група радянських партизанів і була у селі Гута Пеняцька. Були певні вбивства німецьких військовослужбовців. Коли німці вирішили провести пацифікацію цього села, то польські підпільники і радянські партизани звідти втекли, а залишилось мирне населення», – каже Святослав Шеремета.

За його словами, руйнування пам’ятника у колишній Гуті Пеняцькій – провокація, здійснена третьою стороною, щоб загострити вкотре українсько-польські відносини.

У 90-х роках спецслужбами КДБ було підірвано десятки українських пам’ятників. Чітко простежується той самий почерк, це слід третьої сторони

«У 90-х роках спецслужбами КДБ було підірвано десятки українських пам’ятників. Чітко простежується той самий почерк, це слід третьої сторони, спершу інформація з’явилась в російських ЗМІ, як це було у 90-х, коли КДБ руйнували меморіали», – наголошує Святослав Шеремета.

А директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович зазначив: «Дії вандалів на українській території не просто схожі на вандалізм, який протягом останніх місяців спостерігались на українських цвинтарях в Польщі. Вони аналогічні і мають ту саму мету – розпалювання війни пам’ятників».

Громадські активісти Львова просять силовиків посилити охорону меморіалу польським воїнам на Личаківському цвинтарі, щоб унеможливити там провокації.