Російські спецслужби, ймовірно, мають компромат на Дональда Трампа. За даними провідних американським медіа, про це його поінформували спецслужби США, що зараз досліджують це питання.
Дані про це містилися у короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту американських спецслужб щодо втручання Росії у президентські вибори. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президенту Дональду Трампу та вісьмом лідерам у Конгресі США.
Трамп: «Фейкові новини – це тотальне політичне полювання на відьом»
Інформацію про нібито наявний у Росії компромат на Трампа передав США колишній британський розвідник, якого американці вважають таким, що заслуговує на довіру. Цей британець отримав відомості від своїх контактів у Росії. Як керівник приватної розшукової компанії, він займався збором інформації про Дональда Трампа на замовлення його американських опонентів. Спочатку це були суперники в боротьбі за номінацію в Республіканській партії, а після того, як партія висунула Трампа кандидатом, фінансувати розслідування стали донори Гілларі Клінтон.
Підтвердження цих відомостей означатиме, що Росія зібрала компромат і на Гілларі Клінтон, і на Дональда Трампа, але перед виборами використовувала його лише проти кандидата Демократичної партії.
«Ми залишаємось найбільш могутньою країною, яку поважають у світі», – із такими словами звернувся Барак Обама до американців у своїй прощальній промові.
Обама про Трампа: «За тиждень відбудеться мирний перехід влади від одного чеснообраного президента до іншого. Я пообіцяв, що моя адміністрація забезпечить м'яку передачу влади».
Росію і Китай він назвав суперниками Америки, що наступають на її інтереси.
Перелічив здобутки за вісім років: Америка впоралась із рецесією; «потепління» відносинах із Кубою; більше робочих місць; зменшення ядерного арсеналу; медичне страхування; рівне для всіх право на шлюб.
Та згадав про загрози для США у майбутньому: освіта, податкова система та економіка американців мають пристосовуватись до прогресу – автоматизація процесів зростає. І расове питання, хоч і не настільки гостро, та залишається актуальним у США. Не слід дискримінувати за расою, релігією, статтю та сексуальною орієнтацією. Слід інвестувати також у дітей імігрантів.
Обама закликав молодих американців іти у владу. Подякував своїй команда, родині та, зокрема, першій педі Мішель за підтримку.
Віце-президента Джо Байдена Обама назвав своїм другом та подякував за вісім років роботи в команді. «Байден був першим рішенням, коли я підшуковував команду», – сказав він.
Закінчується «ера Обами» в Америці, розпочинається «ера Трампа».
Інавгурація новообраного президента відбудеться 20 січня. До того часу він має сформувати свою адміністрацію за погодженням Сенату США. Конгрес розглядатиме це питання близько 16:00 за київським часом 11 січня.
Після цього, вже з 18:00 за київським часом розпочнеться перша велика прес-конференція Дональда Трампа у Нью-Йорку.
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