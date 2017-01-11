Російські спецслужби, ймовірно, мають компромат на Дональда Трампа. За даними провідних американським медіа, про це його поінформували спецслужби США, що зараз досліджують це питання.

Дані про це містилися у короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту американських спецслужб щодо втручання Росії у президентські вибори. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президенту Дональду Трампу та вісьмом лідерам у Конгресі США.

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Інформацію про нібито наявний у Росії компромат на Трампа передав США колишній британський розвідник, якого американці вважають таким, що заслуговує на довіру. Цей британець отримав відомості від своїх контактів у Росії. Як керівник приватної розшукової компанії, він займався збором інформації про Дональда Трампа на замовлення його американських опонентів. Спочатку це були суперники в боротьбі за номінацію в Республіканській партії, а після того, як партія висунула Трампа кандидатом, фінансувати розслідування стали донори Гілларі Клінтон.

Підтвердження цих відомостей означатиме, що Росія зібрала компромат і на Гілларі Клінтон, і на Дональда Трампа, але перед виборами використовувала його лише проти кандидата Демократичної партії.