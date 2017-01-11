Фріланд, яка підтримує Україну, має залагодити відносини Канади з Трампом (світова преса)

Світова преса активно коментує призначення новим міністром закордонних справ Канади Христі Фріланд, наголошуючи на її міцній підтримці України, твердих поглядах щодо Росії та потребі для Канади налагодити тісні відносини з нової американською адміністрацією Дональда Трампа. Також є статі про кібернапад російських хакерів на комп’ютерну систему Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.

Британська газета The Guardian, пишучи про призначення Христі Фріланд новим міністром закордонних справ Канади, вказує, що вона є відомим критиком російської політики і їй було заборонено в’їзд до Росії у 2014 році.

Видання зазначає, що Фріланд на попередній посаді міністра міжнародної торгівлі доклала зусиль до Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Євросоюзом.

Перестановки в канадському ряді відбулися менш ніж за два тижні до вступу на посаду в США президента Дональда Трампа. Відносини Канади зі своїм південним сусідом дуже важливі, оскільки приблизно три чверті канадського експорту прямує до Америки. Це завдяки зоні вільної торгівлі NAFTA, яку Трамп назвав «найгіршою угодою в історії».

Газета зазначає, що чільні представники уряду прем’єра Джастіна Трюдо зустрічались з членами команди Трампа, аби налагодити мости співпраці, і що тепер главу МЗС Канади Фріланд лягає таке завдання.

«Фріланд зараз буде відповідати за цю ділянку, використовуючи свої розгалужені контакти в Сполучених Штатах та своє минуле як економічного журналіста. Але її тверді погляди щодо Росії ризикують вбити клин між Канадою та Трампом, який неодноразово вихваляв Путіна», – пише британський часопис.

Газета нагадує, що Фріланд, яка була в Москві в середині 1990-х як шеф бюро газети The Financial Times та брала інтерв’ю у Путіна в 2000 році, була додана Кремлем до списку західних представників, яким заборонено в’їзд до Росії, що є частиною російських санкцій у відповідь проти Канади.

Прем’єр Трюдо відкинув стурбованість щодо прохолодних стосунків Фріланд з Росією. «Щодо того, як у неї складаються стосунки з Росією, ну, вона вільно володіє російською, – сказав прем’єр Канади. – Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною… і продовжуємо чітко засуджувати незаконні та неправові дії росіян в Україні – на Донбасі та в Криму».

Газета звертає увагу на ще один аспект урядових перестановок у Канаді: «З цією перестановкою Трюдо знову увійшов в історію – жінки тепер трошки переважають чоловіків в його кабінеті: 15 міністрів-жінок проти 14 міністрів-чоловіків...»

Провідний канадський часопис The Globe and Mail вже в заголовку статті про призначення Христі Фріланд зазначає, що прем’єр Трюдо дав їй завдання вести переговори з адміністрацією Трампа.

Видання каже, що Фріланд буде одним з найпотужніших міністрів закордонних справ Канади новітніх часів, а в її обов’язки входитиме не лише міжнародна політика, але увесь спектр торговельної політики зі США – включно з суперечкою щодо пиломатеріалів соснових порід та нові переговори щодо Північно-американської угоди про вільну торгівлю, укладену 1994 року.

The Globe and Mail зауважує, що Фріланд, якій заборонено в’їзд до Росії через її сильну підтримку України, є першою жінкою на чолі МЗС Канади з часу Барбари МакДугал, яка була міністром в 1991-1993 роках.

Газета цитує американського фінансиста Вільяма Браудера, який є близьким другом Фріланд, і вважає, що новий міністр докладе всі свої здібності до виконання службових функцій, що допоможе їй у відносинах з адміністрацією Трампа.

«(Гасло) «Спочатку – Америка» означає, що Канада буде другою і Трюдо потребує когось, хто зможе у дуже делікатний спосіб маневрувати довкола, щоб не було якогось негативного впливу на канадський бізнес. Вона дуже професійна, дуже розумна і надзвичайно представницька. Це є гарні риси для міністра закордонних справ», – сказав Браудер газеті.

Щодо ставлення до Росії, то сама Христя Фріланд сказала так: «Я маю глибоку любов до російської мови та російської культури і дуже підтримую позицію нашого уряду, що важливим є мати відносини з усіма країнами, включно з Росією».

Британська газета The Daily Telegraph пише про звинувачення Німеччини на адресу Росії щодо кібернападів на спостерігачів ОБСЄ в Україні.

Російські хакери здійснили кібернапад на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, про що повідомили спецслужби Німеччини.

Розслідування встановило, що поганої слави російська група хакерів, яка, як вважають, пов’язана з Кремлем, стояла за кібернападом на комп’ютери Організації з безпеки та співробітництва в Європі минулого місяця, сказав Ганс-Ґеорґ Маассен, голова німецької контррозвідувальної служби.

Він сказав, що група хакерів має назву АРТ28 – та сама група, яку пов’язують зі зламом серверів Демократичної партії США, коли було викрадено електронне листування.

Німецька контррозвідка також вважає, що ця група хакерів стояла за кібернападами на німецький парламент у 2015 році.

ОБСЄ, нагадує видання, стежить за дотриманням режиму припинення вогню між українськими силами та проросійськими бойовиками на сході України.

Речник моніторингової місії визнав, що комп’ютерні сервери стали об’єктом, як було сказано, «серйозного» кібернападу наприкінці минулого року, але додав, що ОБСЄ не має жодної гадки, хто це міг здійснити.