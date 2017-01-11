Суд не взяв під варту двох екс-беркутівців, звинувачених у розгоні Майдану 30 листопада 2013 року

Київ – Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання потерпілих про зміну запобіжного заходу двом колишнім бійцям спецпідрозділу «Беркут» Андрію Дидюку та Євгену Антонову з особистих зобов’язань на тримання під вартою. У відповідь на це потерпілі заявили про відвід судді та про зв’язок судді Олени Мєлєшак із «терористичною організацією Януковича». Наступнє засідання у цій справі відбудеться лише після вирішення, чи буде суддя й надалі вести це кримінальне провадження.

Потерпілі під час протестів 30 листопада 2013 року давно заявляли про затягування справи – обвинувачені колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» декілька разів не з’являлися на засідання. Їхні адвокати стверджували, що вони перебувають на лікарняному, проте на засіданні 30 листопада минулого року, на якому Андрій Дидюк та Євген Антонов були відсутні через нібито через хворобу, захист не мав із собою документів, пояснивши це тим, що вони не встигли взяти їх у лікарні.

Попередній запобіжній захід дає їм можливість уникати судочинства

На думку потерпілих, така поведінка – навмисне затягування розгляду справи. Крім того, за їхнім твердженням, захист так і не надав повноцінних доказів про те, що їхні підопічні дійсно хворіли у цей час. Саме тому вони звернулися до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу колишньому заступнику командира «Беркуту» Андрію Дидюку та колишньому командиру роти Євгену Антонову з перебування під домашнім арештом на тримання під вартою.

«Попередній запобіжній захід дає їм можливість уникати судочинства», – зазначив представник потерпілих Олександер Башук.

Водночас, на судовому засіданні у справі 11 січня обвинувачені, а також їхні адвокати запевняли, що вони надали суду всі необхідні довідки про проходження лікування.

У залі суду один із обвинувачених Андрій Дидюк також заявив про те, що їм не має сенсу затягувати справу.

Я за весь час нічого не порушував, завжди з’являвся на суди. В нас немає на меті затягувати цей процес, ми в цьому не зацікавлені

«Я за цей весь час нічого не порушував, завжди з’являвся на суди, а те, що виникла ситуація зі здоров’ям, на це є відповідні довідки, я надав те, що мені особисто міг надати заклад, у якому я проходив лікування. Якщо треба щось більше, я не можу більше щось взяти, – нехай прокуратура затребує, більш розширені дані… це ж не від мене залежить. В нас немає на меті затягувати цей процес, ми в цьому не зацікавлені», – сказав Андрій Дидюк у залі суду.

Підсудні також заявили, що клопотання потерпілих «необґрунтоване та надумане».

Натомість прокуратура підтримала клопотання потерпілих, але за словами прокурора у справі Валентина Хавіна, станом на зараз, він не бачить підстав для ініціювання зміни запобіжного заходу колишнім бійцям «Беркуту».

Потерпілі не довіряють судді, а захист каже про затягування справи потерпілими

Сама ж суддя Олена Мєлєшак сказала, що клопотання взяти під варту Антонова та Дидюка не базується на достатніх доказах. Вона не підтримала клопотання про зміну запобіжного заходу, аргументуючи це тим, що обставини про наявність ризиків, пов’язаних із перебуванням обвинувачених під особистим зобов’язанням, не були доведені.

У відповідь на таке рішення судді потерпілі оголосили про відвід Олени Мєлєшак від справи. За словами одного з потерпілих Ігоря Сіренка, вони не можуть бути впевнені в неупередженості судді, адже вона, за їхнім твердженням, відповідальна за неправомірні рішення Шевченківського районного суду щодо активістів Майдану під час подій Революції гідності, адже тоді була його головою.

Януковичем була створена злочинна терористична організація. Беркутівці входили в одне крило цього угруповання, а суддя Мєлєшак, яку в 2012 році з Донбасу перевів у Київ Янукович, входила в інше крило

​«Януковичем була створена злочинна терористична організація з метою узурпації влади, згортання свободи в Україні та в кінцевому рахунку позбавлення України незалежності. Все це треба розглядати в цьому контексті. Беркутівці входили в одне крило цього угруповання, а судді, в тому числі суддя Мєлєшак, яка була головою Шевченківського суду і яку в 2012 році з Донбасу перевів у Київ Янукович, входила в інше крило. Вона керувала під час Майдану Шевченківським судом і Шевченківський суд виносив завідомо неправомірні рішення стосовно автомайданівців. Виходить так, якщо це була одна й та сама злочинна організація, то як суддя Мєлєшак може судити беркутівців, які входили в інше крило цієї ж злочинної організації», – каже потерпілий.

У відповідь на це Олена Мєлєшак заявила, що жодного активіста Майдану, щодо якого були складені адміністративні правопорушення 30 листопада 2013 року, не було притягнуто до відповідальності.

Щодо жодної особи не було застосовано жодного стягнення, а всі протоколи та зазначені обставини були визнані неправомірними та було вказано, що люди були невинуваті

«По подіях 30 листопада 2013 року жодна особа, щодо якої правоохоронними органами складалися адміністративні протоколи, і жодна особа, яка була доставлена до Шевченківського суду для розгляду зазначених адміністративних протоколів, не була притягнена суддями Шевченкіського районного суду до відповідальності, щодо жодної особи не було застосовано жодного стягнення, а всі протоколи та зазначені обставини були визнані неправомірними та було вказано, що люди були невинуваті», – сказала Олена Мєлєшак у залі суду після оголошення про відвід.

Наступне судове засідання у справі про розгін активістів 30 листопада 2013 року мало відбутися наступної середи. Проте суддя Мєлєшак оголосила перерву на невизначений термін до вирішення питання про відвід. На думку захисту колишніх беркутівців, процес затягується саме через дії потерпілих.

Це вже дев’ята заява про відвід судді від потерпілих. Дана заява ніякого обґрунтування не має – суто для затягування справи. Не можу зрозуміти, чого вони хочуть досягти

«Це вже дев’ята заява про відвід судді від потерпілих. Я вважаю, що дана заява ніякого обґрунтування не має – суто для затягування справи. Навіть якщо суддю відведуть, то, виходить, ми почнемо процес від самого початку. Тож я вважаю, що представник потерпілих це робить умисно, я не можу зрозуміти, чого вони таким чином хочуть досягти», – зауважив адвокат Геннадій Коник.

За словами адвоката, процес є пріоритетним, засідання по ньому відбуваються кожного тижня.