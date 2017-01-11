Ганна Гопко про нову адміністрацію США: «Вони розумітимуть роль України і успіху в Україні»

У комітеті зі закордонних справ Сенату США у середу пройшли слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом на посаду державного секретаря. Тіллерсон є колишнім виконавчим директором енергетичної компанії Exxon Mobil. Він реалізовував експансію своєї компанії до Росії, став другом президента цієї країни Володимира Путіна, а також виступав проти санкцій, запроваджених після російської анексії Криму в 2014 році. Представники обох провідних партій США неодноразово висловлювали стурбованість щодо відносин Тіллерсона з Москвою. Відтак йому поставили багато гострих запитань про ставлення до Росії, до хакерських атак, санкцій та питань щодо Криму і Донбасу.

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Коментарі, які виголосив Рекс Тіллерсон щодо Росії, стали для багатьох несподіванкою. «Росія сьогодні становить собою загрозу, вона вторглася в Україну, в тому числі анексувала Крим, підтримала сирійський режим. Наші союзники по НАТО мають право бути стривоженими», – сказав Тіллерсон, відповідаючи на запитання під час слухань у комітеті зі закордонних справ Сенату США.

У прямому ефірі передачі «Свобода сьогодні» голова комітету у закордонних справах Верховної Ради України Ганна Гопко прокоментувала деякі тези виступів нових очільників США.

«Він (Рекс Тіллерсон – ред.) дуже чітко сказав: «Ми будемо – як Сполучені Штати Америки – вірними своїм зобов’язанням щодо наших партнерів, й тому Росія має бути відповідальною». У цьому хотілося би побачити, що США, чиї стратегічні інтереси полягають у зміцненні режиму ядерного нерозповсюдження та обмеженні впливу міжнародного тероризму – вони розумітимуть роль України і успіху в Україні, і підтримуватимуть нас далі. Тому що, зокрема, він згадував про те, що інтерес Сполучених Штатів Америки – це зменшення глобальної загрози тероризму», – зазначає Ганна Гопко.

Він визнав, що Росія вторглася в Україну, анексувавши Крим, це достатньо показове обговорення

«Те, що він визнав, що Росія вторглася в Україну, анексувавши Крим, і ці перспективи обговорення під час дуже гарячих запитань, які лунали і від республіканців, і від демократів, і більше питань якраз стосувалися впливу Росії – як на мене це достатньо показове обговорення і дуже добре, що українське питання звучало дуже багато разів», – наголошує народний депутат України.

«І навіть під час виступу на першій прес-конференції нового обраного президента Дональда Трампа варто відзначити, що він сказав: «Не буду проводити політики перезавантаження з Росією, не буду натискати на червоні кнопки, як це раніше робили в Москві». І тут є такі ключові меседжі, які є і в Трампа, і в його потенційних представників команди адміністрації – «Ми зробимо все, щоб Сполучені Штати Америки поважали в світі більше, ніж за попередньої адміністрації і зважали на наші національні інтереси», – резюмувала Ганна Гопко.

​Обраний президент США Дональд Трамп на своїй першій прес-конференції в цій ролі визнав, що Росія влаштувала кібернапади на американські інституції, і додав, що за це відповідальний президент Росії Володимир Путін.

«Він не мав би робити цього. І він більше не буде робити цього», – запевнив Трамп.

При цьому Трамп, як і раніше, особливо наголосив на тому, що це втручання не вплинуло на результат виборів, тобто на його перемогу.

Крім того, він применшував роль Росії в кібервтручаннях у США, заявивши, що цим займалися й інші країни й окремі особи.

Дональд Трамп також заявив, що до Росії буде значно більше поваги саме за його керівництва у США, ніж за ймовірного іншого керівництва.