Трамп заперечив наявність у Кремля компромату на нього і допускає хакерство з боку Росії

У Нью-Йорку відбулась прес-конференція новообраного президента США Дональда Трампа, інавгурація якого відбудеться 20 січня. Дональд Трамп наполягає, що жодним чином не пов’язаний із Росією і спростував існування компромату на нього від російських спецслужб.

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​Прес-конференцію новообраного президента Дональда Трампа чекали. Останній раз він проводив її в липні. Це була перша поява перед широким журналістським загалом після обрання на посаду президента – за дев’ять днів до інавгурації та вступу на президентську посаду. Місцем було обрано Нью-Йорк, який є рідним містом Трампа, і яке голосувало на виборах за його суперницю, Гілларі Клінтон. Тут і «Вежа Трампа, де розташований осередок його бізнес-імперії.

Перед Трампом його майбутній віце-президент Майк Пенс відчитав деяких журналістів за, його словами, неправдиві повідомлення про нібито наявний у Росії компромат на Дональда Трампа, про що, як про ще не підтверджені дані, повідомили напередодні американські засоби інформації. «Зі свободою слова настає і відповідальність», – сказав Пенс.

Сам Трамп заперечив ймовірність наявності на нього компромату в Росії і послався на заяву Кремля, де теж заперечили повідомлення

Щодо своїх відносин із Росією, то Трамп сказав: «Я не веду бізнес з Росією. У мене немає угод в Росії. В мене не має угод, які б могли б мати місце в Росії, бо ми туди не прийшли. І в мене немає позик від Росії».

Журналістів також цікавила тема хакерського зламу електронної пошти Демократичної партії США під час виборчої кампанії, що, як вважається, могло влипнути на перебіг і результат виборчої кампанії в США.

Що стосується хакерства, то я думаю, що це була Росія. Але, гадаю, що ми піддаємося хакерству з боку й інших країн та людей

Трамп визнав, що це могла бути Росія: «Що стосується хакерства, то я думаю, що це була Росія. Але, гадаю, що ми піддаємося хакерству з боку й інших країн та людей».

Зокрема він говорив, що пошта Республіканської партії не була зламана саме тому, що був гарний кіберзахист, що не скажеш, за його словами, про демократів. Але проблема хакерства ширша, каже Трамп.

Росія матиме набагато більшу повагу до нашої країни зі мною на чолі

«Тут йдеться не лише про Росію. Подивіться, що сталося… На 22 мільйони електронних адрес були здійснені хакерські напади з боку Китаю. І все через те, що ми не маємо кіберзахисту. Тому що нами керують люди, які не знають своєї справи. Росія матиме набагато більшу повагу до нашої країни зі мною на чолі», – сказав Трамп пізніше.

Про Україну Трамп не говорив – просто не було запитань на українську тематику під час динамічної прес-конференції. Натомість питали багато про Росію.

У перебігу прес-конференції Трамп також заявив, що якщо він «подобається» Путіну, то це «цінний актив, а не боргове зобов’язання». Трамп заявив, що відносини США й Росії нині «жахливі», і висловив сподівання, що зможе налагодити добрі відносини з Путіним, але додав, що не певен у цьому і що є велика ймовірність, що цього не станеться. «І якщо я не зможу – чи ви справді вірите, що Гілларі була б жорсткішою щодо Путіна, аніж я? Чи хтось в цій кімнаті в це вірить? Дайте спокій!» – зауважив Трамп

«Я сподіваюсь, що ми налагодимо відносини, але якщо ні – це також можливо. Але Росія й інші країни, включно з Китаєм, який отримує повну економічну вигоду від нас, повну перевагу в Південно-Китайському морі, будуючи там великі укріплення… Росія, Китай, Японія, Мексика, всі країни будуть поважати нас більше – набагато більше – аніж це було за попередньої адміністрації», – наголосів новообраний президент.

Будівельну кампанію передає у траст

Щодо інших моментів прес-конференції, то Трамп на її початковому етапі дав слово своєму правнику Шеррі Діллон, яка сказала, про рішення Трампа передати в траст свою будівельну компанії синам – Дону й Еріку. Тобто, на президентській посаді Трамп буде дистанційований від свого бізнесу, хоча, як він стверджує, такої прямої вимоги до президента США немає, але щоб уникнути конфлікту інтересів, він на це йде.

Щодо інших аспектів, то на початку Трамп, як виглядало, намагався продемонструвати, що він ще до вступу на посаду вже виконує своє виборче гасло «Зробити Америку знову великою» і зокрема свою обіцянку щодо створення нових робочих місць у США.

Зокрема він наводив приклади своїх переговорів з автомобільними корпораціями, які будуть будувати нові заводи або розширювати існуючі на території США, а не деінде. Те саме говорив і про фармацевтичні компанії, а також про переговори з чільними військовими про новий американський багатофункціональний бойовий літак.

Себе Трамп назвав «найбільшим створювачем робочих місць, якого лише створив будь-коли Бог».

Також він ще раз наголосив, що збудує стіну на кордоні з Мексикою, кошти за що Мексика потім поверне, але водночас дуже тепло відгукувався про Мексику та мексиканців.

Щодо стилю, то на прес-конференції за менш аніж 10 днів до вступу на посаду Трапм не зрадив своєму передвиборчому стилю: впевнений – часом самовпевнений, подекуди не давав журналістам завершити своє питання, але також і дотепний.