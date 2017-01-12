Одещина: випробування негодою

Вдруге за останній тиждень погода на Одещині стовідсотково виправдала найгірші очікування синоптиків. Напередодні Різдва регіон опинився під впливом відразу двох атмосферних утворень – арктичного антициклону, який прийшов з низькими температурами, і південного циклону, що приніс рясні опади. 11 січня погода погіршилася знов.

Ті, хто був задіяний у ліквідації наслідків потужних снігопадів, провели різдвяні свята в роботі майже без відпочинку. Протягом двох діб з кількаметрових снігових заметів на дорогах Одеського регіону вони визволяли транспорт з людьми, які на Святвечір вирушили в путь попри завчасний несприятливий метеопрогноз. Всього за ті дні підрозділи Служби автомобільних доріг, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, небайдужі громадяни тощо звільнили з-під снігу майже 900 одиниць автотранспорту.

Під час розчищення траси «Одеса-Рені» трапилась трагедія – від серцевого нападу помер робітник дорожньої служби.

Друга хвиля негоди

Тільки-но Одещина оговталася від різдвяної хуртовини і міцних морозів, як набув активності хоча і південний, але все ж таки циклон, пояснює начальник Гідрометцентру Чорного і Азовського морів Віктор Ситов.

Про те, що з холодами не жартують, він знає краще за інших. Досвідчений полярник, Віктор Ситов чотири рази був учасником зимівлі на українській антарктичній науковій станції «Академік Вернадський».

«Зазвичай, середина січня є найбільш холодним сезоном в Одеському регіоні. Рекорд був поставлений в 1940 році, коли температура повітря опустилася до -28,5°С. Враховуючи те, що ми знаходимось на узбережжі, прогнозувати поведінку атмосферних фронтів взагалі складно. Тому для нас найправильніше сподіватись на краще, але готуватись до найгіршого. Напередодні на засіданні регіонального оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації я наполягав на тому, щоб автошляхи в області були закриті. Інакше знову міг трапитись транспортний колапс», – розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода.

Точку зору синоптика підтримує начальник одеської обласної Служби автодоріг Олег Варивода: «Ті, хто виїжджають в заметіль, роблять «ведмежу послугу» для себе і ускладнюють роботу дорожніх служб. За світовою практикою, коли оголошується штормове попередження, рух транспорту забороняється».

Зранку середи, 11 січня, автодороги в 11 районах Одеської області були закриті, а вже ввечері того ж дня рух транспортних засобів відновили.

Однак штормове попередження в регіоні найближчими днями зберігається: вночі очікуються морози, вдень – відлига і ожеледиця.

«При потеплінні сніг буде важким. Роботи на дорогах стануть складнішими, відповідно, довшими в часі. Тому ще раз зауваження для всіх – перед тим, як виїжджати, подумайте п’ять разів», – наголошує виконувач обов’язків голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

До відчайдухів за кермом звертаються і автомобілісти-волонтери: «Вимикаємо режим «безсмертних» і сидимо вдома!», – написали на своїй сторінці в «Фейсбуці» активісти одеського «Автомайдану». Саме вони своєчасно евакуювали на позашляховиках із засніженого села Новоукраїнка, що в Роздільнянському районі (понад 100 кілометрів від обласного центру), 18-річну породіллю. В пологовому будинку вона народила дівчинку.

Замерзає море і люди

За інформацією Адміністрації морських портів України, в портах Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ (Одеська область) розпочалася льодова кампанія. Це, зокрема, означає, що супровід суден забезпечують спеціальні буксири. Одеський порт наразі працює в штатному режимі.

На період морозів в регіоні розгорнуті 47 пунктів обігріву, в тому числі 42 – стаціонарні. В місті працюють два мобільні пункти (в минулому році їх було чотири, в кожному районі Одеси). Тих, хто в негоду опинився на вулиці (насамперед це безхатченки), там нагодують і напоять гарячим чаєм.

Всього, за даними ООДА, за останній холодний тиждень в пункти обігріву в місті і регіоні звернулись близько 1,5 тисячі людей.