2017 року Росія вступить у політичну кризу – Валерій Соловей

Санкції, якими Росія поступово почала обростати ще в 2014 році, дають про себе знати. Але поки що телевізор перемагає холодильник, констатують російські експерти. Хоча в новому році вони прогнозують в Росії якщо не саму кризу, то, принаймні її початок. А вже наступного, 2018 року, коли заплановані президентські вибори, проблеми можуть загостритися.

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Вітаючи один одного з Новим роком, більшість росіян висловлювали надію на те, що цей рік буде кращим за попередній. Втім, навіть найзапекліші оптимісти вважають, що кризові явища в економіці посиляться і життя росіян стане важчим. Інфляція, зростання цін – це очевидна перспектива 2017 року. Плюс до цього, на думку одного із засновників торгової мережі «Пятерочка», бізнесмена Дмитра Потапенка, російська держава буде закручувати гайки в економці всіма можливими способами.

Відбуватиметься подальша зміна правил, будуть прийматися закони, з якими буде складніше вести бізнес

«2017 рік з точки зору розвитку або не розвитку ринку, я думаю, не буде особливо відрізнятися ні від 2016-го, ні навіть від 2015 року. Відбуватиметься подальша зміна правил, будуть прийматися закони, з якими буде складніше вести бізнес. Я думаю, що буде запроваджена державна монополія на виробництво спирту, оскільки ми пам’ятаємо про смерті після вживання «Бояришніка». Посилюватимуться правила торгівлі будь-якими спиртовмісними рідинами, включаючи миючі засоби. З точки зору розвитку ринку як такого я думаю, буде тривати укрупнення ритейлу», – зазначив Потапенко.

Хто, якщо не Путін?

У політичному житті Росії 2017 рік передвиборний. Вже навесні наступного року мають відбутися президентські вибори. Більшість росіян упевнені, що господарем Кремля залишиться Володимир Путін.

Втім, відомий російський прогнозист, професор Інституту міжнародних відносин Валерій Соловей, каже, що в цьому сценарії можливі зміни. І хоча в останні місяці розмови на цю тему дещо згасли, в інтерв’ю Радіо Свобода Валерій Соловей сказав, що питання, як і раніше, не знято з порядку денного. Але що, на думку експерта, Росію безумовно очікує найближчим часом, так це політична криза.

Це буде сукупність чогось того, що відбувається у владі і несподіваних ексцесів на низовому рівні, в тому числі, можливо, масових протестів

«У мене є впевнене відчуття того, що ми вступимо в політичну кризу. Але я, на жаль, не можу вам сказати, з чого вона почнеться. Швидше за все, це буде сукупність чогось того, що відбувається у владі і несподіваних ексцесів на низовому рівні, в тому числі, можливо, масових протестів. Але це буде перша стадія, яку вдасться зменшити, в Кремлі зітхнуть з полегшенням, а потім все розгорнеться з новою силою. В 2018 році це абсолютно точно почнеться», – прогнозує експерт і додає, що це не тільки його оцінка.

Саме Валерій Соловей, за кілька місяців до заміни Путіним глави його адміністрації, спрогнозував, що «важковаговика» Сергія Іванова замінить маловідомий пресі Антон Вайно. Після цього до прогнозів Солов’я стали дослухатися уважніше.