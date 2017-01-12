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Смогут ли санкции повлиять на внешнюю политику России в 2017 году? Насколько хватит запаса прочности в экономики России и ее денежных резервов, накопленных в последние годы?

По мнению директора «Международного фонда Блейзера» в Украине Олега Устенко, Россия теряет возможность экономического развития в долгосрочной перспективе, проедая, при этом нынешние резервы. Но санкции являются не основной причиной этого, гораздо большую роль сыграло падение цен на нефть.

Россия переживает не лучшие времена и вряд ли эти лучшие времена могут вернуться в обозримом будущем

«Не забывайте, что в России есть два больших фонда – Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Очевидно, что Россия переживает не лучшие времена и вряд ли эти лучшие времена могут вернуться в обозримом будущем. Барель нефти, если вы посмотрите контракты на этот год, будет стоить 50-70 долларов. Но это безусловно не та цена, которая позволила бы чувствовать себя России изумительно, как это было, скажем, 5 лет назад», – говорит Устенко.

В этом году Россия исчерпает весь свой резервный фонд

«Но я не считаю, что санкции это самое большое, что бьет по Российской Федерации в среднесрочной перспективе. Я считаю, что санкции не дают закладывать основы в долгосрочной перспективе. Не будут инвестировать в страну, а России, как и Украине крайне необходимы потоки инвестиций. Хотя бы потому, что степень износа основных фондов крайне высока. Если вы посмотрите статистику по России, то она (степень износа) от 70 до 80 процентов. И это Будет продолжаться, только если не будет совершена геополитическая подвижка. Новый госсекретарь (США) Рекс Тиллерсон говорит о поисках компромиссов со всем миром, но в реальности санкции не так бьют, как цена на нефть и газ. И не забываем, что дефицит бюджета России составил 3,2% ВВП. Цифра ниже была бы и неплохой, но не для России. Где брать деньги на покрытие. А в этом году Россия исчерпает весь свой резервный фонд», ‒ отмечает Олег Устенко.

Кроме того, по мнению экономиста, существуют и другие опасности для России, кроме санкций.

У Запада всегда остается козырь в виде возможности отключения от SWIFT. Это пагубно повлияет на банковскую систему любой страны

«У Запада всегда остается козырь в виде возможности отключения от SWIFT. Это пагубно повлияет на банковскую систему любой страны. Я не вижу возможности расширения санкций, например на экспорт вооружения. Кому она продает оружие ‒ не западным странам, которые могут наложить санкции. Но я вижу другие вопросы, такие как объявление парламентом Венесуэлы импичмента президенту. Я вижу проблемы здесь, ведь это был крупнейший потребитель российской военной техники, а это несколько миллиардов долларов экспорта. Подобного вида подвижки у основных потребителей российского вооружения могут вызвать реакцию», ‒ считает Устенко.

Доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления Московского государственного университета (МГУ) Олег Буклемишев согласен с первоочередной ролью цен на нефть.

Некоторые эксперты говорили даже о том, что «фонд» закончится еще в 2016 году. Опций остается у правительства не много. Запасы истекают

«В исчерпании Стабилизационного фонда, конечно, заслуги санкций нет. Это все цены на нефть и политика расходов, которая была принята порядка 10 лет назад. И это довольно широко ожидалось. Некоторые эксперты говорили даже о том, что «фонд» закончится еще в 2016 году. И опций остается у правительства не много. Тут уже роль санкций важна, ведь когда у вас дефицит бюджета, вы можете финансировать всего из нескольких источников ‒ ваши запасы, заимствования внутренние и внешние и приватизация. С приватизацией не очень хорошо получается и последний кейс «Роснефти» это показывает, запасы истекают, остаются заимствования. Для мизерного внешнего долга России это возможно», ‒ комментирует он.

Буклемишев не думает, что экономические проблемы подтолкнут Владимира Путина на отказ от внешнеполитических проектов. В том числе таких, как группировки «ДНР» и «ЛНР».

Цифры, которые сегодня котируются по Фонду национального благосостояния, – не совсем верны. По причине того, что в наличном виде этих денег просто нет

«Надежды, которые испытывают в России по поводу прихода Трампа, относительно восстановления технологического уровня, прихода инвестиций в нефтегазовый сектор, они есть на самом деле. А те цифры, которые сегодня котируются по Фонду национального благосостояния, они не совсем верны. По причине того, что в наличном виде этих денег просто нет. Часть из них вложена в проекты на территории Российской Федерации, часть, кстати, была одолжена Януковичу и эти три миллиарда там-же, а часть лежит в депозитах в вебе, и не думаю, что эти деньги можно будет легко оттуда вытянуть. Кремль же, если и станет экономить на вооружении и участии в конфликтах, то не больше, чем на всем остальном. А проекты типа «ДНР», «ЛНР», «Южной Осетии», они, как любимые игрушки, будут закинуты в дальний угол в последнюю очередь», ‒ говорит он.

Сопредседатель Совета Реанимационного пакета реформ Ярослав Юрчишин уверен, что санкции играют важную роль в давлении на Россиию.

У России все больше сужаются возможности поддержания афер не только в Украине, но и в Сирии

«Санкции кусаются, это точно. Конечно прямого влияния на исчерпание Стабфонда санкции не имеют, но имеют. Размещать активы на рынках России не эффективно, хотя это даже не запрещено. Это несет большие риски для тех, кто такие активы поддерживает. И это показывает и то, насколько действенными являются санкции. И то, что даже российские экономисты прогнозирую то, что санкции могут расширяться, даже говоря о Трампе и каком-то смягчении, это тоже показывает, что санкции достаточно эффективны. То, что их расширение принесет больший эффект ‒ это факт. То что их будут расширять ‒ это факт. И у России все больше сужаются возможности поддержания афер не только в Украине, но и в Сирии», ‒ говорит Юрчишин.

По словам Ярослава Юрчишина, 2017 год может стать переломным в этом вопросе.

«В 2017 году возможность финансирования таких проектов, как «ДНР» и «ЛНР» у России не прекратится. Но если санкционные отношения будут расширятся, то вероятно, как это показывает опыт, когда возникают внутренние экономические проблемы, внимание от внешнего будет отвлекаться. Хотя не будем забывать, что Путин использует внешнеполитическую конфронтацию для внутренней консолидации. Но не будем забывать, что 2018 год ‒ год президентских выборов в России и Путину нужно будет подкупать своих граждан», ‒ резюмирует Юрчишин.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)