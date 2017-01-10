Держдепартамент США заявив про нові санкції проти Росії, а в Сенаті – готують ще більше

У понеділок Сполучені Штати повідомили про санкції проти високопоставленого російського слідчого і чотирьох інших офіційних осіб за те, що Державний департамент назвав «сумнозвісними порушеннями прав людини».

На п’ятьох росіян, разом із двома іншими особами, звинуваченими у зв’язках із угрупованням «Хезболла», накладено санкції на підставі «Акту Магнітського».

Американські офіційні особи не кажуть докладно, за що накладено санкції на 7 осіб, але представник Державного департаменту Джон Кірбі сказав, що 5 росіян відіграли роль у російській репресивній машині, вони також причетні до порушень прав людини.

У вівторок два найбільші критики новообраного президента Дональда Трампа оприлюднять двопартійний список, що стосується збільшення санкцій проти Росії за її втручання у президентські вибори.

Республіканські сенатори Джон Маккейн із Арізони і Ліндсі Ґрем із Південної Кароліни оприлюднять нові заходи під час запланованої прес-конференції із сенатором-демократом Беном Кардіном із Меріленду, як головним спонсором законопроекту, і сімома іншими республіканцями, включно з Марком Рубіо, Беном Сассе і Робом Портманом.

Законопроект про санкції, названий «Протидія російській ворожій діяльності» був запропонований після оприлюднення у п’ятницю звіту розвідувальних агентств щодо втручання Росії у виборчий процес.

Нові санкції накладають заборону на подорожування і замороження активів осіб, які підривали «кібербезпеку громадської або приватної інфраструктури і демократичних інститутів». Вони також передбачають санкції на трансакції з російськими секторами оборони і розвідки, потенційно ускладнюючи банкам вести ділові відносини з російськими військовими та розвідувальними установами.

Як пише видання Politico, крім цього, ці заходи систематизуватимуть накладені за президентства Обами санкції, накладені на Росію у відповідь на анексію Росією українського Криму у 2014 році. Санкції заборонятимуть будь-які дії, що припускають визнання суверенітету Росії над Кримом.

Державний департамент та інші агентства отримають кошти на боротьбу, серед іншого, з російською пропагандою, включно з поширенням неправдивих новин, так званих fake news.

Росія у вівторок розкритикувала американські санкції проти російських офіційних осіб, кажучи, що це додатковий крок, який веде до погіршення відносин між обома країнами.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росії прикро з приводу погіршення відносин під час другого терміну президента Обами на посаді і висловив надію на кращий розвиток у майбутньому.