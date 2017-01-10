Керрі наголосив на ролі США в санкціях щодо Росії через Україну

Державний секретар США Джон Керрі наголосив на ролі Сполучених Штатів Америки в запровадженні санкцій щодо Росії через її вторгнення до України.

Виступаючи на конференції під назвою «Передача естафети» у Вашингтоні напередодні приходу до влади адміністрації обраного президента Дональда Трампа 20 січня, він нагадав, що саме адміністрація чинного президента Барака Обами також домоглася таких санкцій і від Європи.

«Коли Росія вторглася до Грузії, до Південної Осетії й Абхазії, не зробили нічого – ні санкцій, взагалі нічого. Коли прийшли ми (адміністрація Обами), а вони вторглися до України, ми підняли Європу і наклали санкції. І ці санкції стали важким ударом для Росії і чітко дали знати, що за все це вона має заплатити. І, всупереч інстинктам багатьох у Європі, хто хотів позбутися цих санкцій, ми змогли постійно продовжувати і зберігати їх у намаганні змусити виконати мінські домовленості», – нагадав Керрі.

Крім санкцій щодо України, що їх наклали кількома пакетами спершу через окупацію Росією Криму, а потім через її агресію на сході України США й низка інших держав, у першу чергу зі складу «Групи семи», а також Європейський союз, Вашингтон запроваджував проти Москви й інші санкції. Останніми наразі стали незвично рішучі дипломатичні обмеження у відповідь на виявлені спецслужбами докази кібервтручання Росії у США, в першу чергу в перебіг передвиборчої кампанії, за наказами найвищого керівництва Росії.

Трамп і представники його команди виступали проти таких санкцій. У понеділок чільна радниця обраного президента Келліанн Конвей припустила можливість, що Дональд Трамп може скасувати деякі з цих останніх санкцій, запроваджених через кібервтручання, бо ці санкції, на її думку, непропорційно суворі. Вона також поставила під сумнів прагнення низки законодавців домогтися двопартійного конгресового розслідування даних про кібервтручання Росії у вибори.