Демократи у США висловили сумнів, що кібервтручання Росії не вплинуло на вибори

У США чільні представники Демократичної партії висловили у п’ятницю сумнів у твердженнях обраного президента, представника Республіканської партії Дональда Трампа, що кібервтручання Росії у вибори президента США «абсолютно» не вплинуло на їхній результат, за яким вибори програла демократ Гілларі Клінтон.

Як заявили представники партії, що були ознайомлені з повною версією звіту американської розвідки про це кібервтручання, включно з його секретною частиною, матеріали цього звіту свідчать про інше.

Як заявив конгресмен Ейдам Шифф, що чільним представником Демпартії в комітеті Палати представників у справах розвідки, згадана заява обраного президента «не підтверджується даними брифінгу, звіту і здоровим глуздом».

При цьому він наголосив: «Одна річ – говорити про відсутність втручання в підрахунок голосів, бо це правда. Інша річ – стверджувати, що щоденне викидання документів, які плямували Клінтон, яке стало можливе через російські кібероперації, ніяк не вплинуло на кампанію… Наслідки цих публікацій величезною мірою пішли на користь обраному президентові і на шкоду кампанії Клінтон – саме так, як і мали намір домогтися росіяни».

Лідер демпартійної меншості в Сенаті Ненсі Пелосі теж наголосила, що «політичний бандитизм» Росії зашкодив кампанії Гілларі Клінтон і рівнозначний «нападові на американську демократію».

Раніше у п’ятницю Трамп після зустрічі з чільними представниками спецслужб, які поінформували його про деталі кібервтручання Росії у виборчий процес, у заяві з цього приводу особливо звернув увагу, що це втручання, за його словами, «абсолютно не вплинуло» на результат виборів. Головним підтвердженням цього він назвав те, що не було ніякого втручання безпосередньо в роботу машин для голосування.

При цьому Трамп не сказав, чи погоджується з матеріалами доповіді про російське кібервтручання.

Він лише заявив, що зустріч і розмова з керівниками розвідувальних служб були конструктивними.

У заяві, яку він оприлюднив після зустрічі, Росія ніяк не виокремлена і перелічена поруч із Китаєм та «іншими країнами, групами людей за кордоном і окремими людьми», які, за словами Трампа, постійно намагаються зламати кібер-інфраструктуру урядових установ, підприємств і організацій у США.

У розсекреченій також у п’ятницю частині цього звіту спецслужб про кібервтручання Росії, зокрема, у виборчий процес, яку теж оприлюднили у п’ятницю, мовиться, що цю кампанію впливу на вибори наказав здійснити президент Росії Володимир Путін. Як мовиться в доповіді, спецслужби США дають таку оцінку «з високою впевненістю»; як пояснювали раніше, таке формулювання означає, що її вважають практично неспростовною.

За оцінкою розвідки, Путін і влада Росії мали на меті якомога збільшити шанси на перемогу Дональда Трампа, якому вони віддавали чітку перевагу, дискредитуючи його суперницю Гілларі Клінтон. Метою Росії було підірвати громадську довіру в американський виборчий процес, обчорнити Клінтон і зашкодити її шансам на обрання і на президентство, мовиться в доповіді, яку оприлюднило Управління директора національної розвідки США.

Росія втручалася у вибори не тільки кібернападами, а й пропагандистською кампанією, включно з поширенням «фіктивних новин», і через свої фінансовані державою засоби інформації, такі, як агентство «Спутнік» чи міжнародна телемережа RT, і через посередників, і через оплачуваних користувачів соцмереж, повідомила розвідка.

Але втручання Росії не здійснювалося безпосередньо у процес підрахунку голосів, мовиться у звіті: хоча російські спецслужби змогли здобути доступ до комп’ютерних систем деяких місцевих виборчих комісій чи виборчих комісій штатів, та ці системи не стосувалися власне підрахунку.

Також розвідка ніяк не оцінювала той вплив, який російське втручання вчинило на результати виборів.

Крім того, звіт попереджає, що Росія буде намагатися вплинути й на вибори у країнах-союзниках США.

Трамп, відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди до останнього моменту продовжували ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія і її найвище керівництво.

У четвер у Конгресі, в комітеті у справах силових структур Сенату, відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам для США, головно з боку Росії, в першу чергу під час кампанії до виборів президента США минулого року.

Як мовилося в оприлюдненій на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

При цьому, мовилося в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних із владою Росії, які викрали електронне листування апаратників партії, і його потім було оприлюднено. 9 грудня видання The Washington Post повідомило, що ЦРУ визначило: метою російських хакерів було не тільки загалом підірвати довіру в американську виборчу систему, а й конкретно допомогти Трампові перемогти. Того ж дня видання The New York Times написало, що розвідка США встановила: російські хакери дісталися й до комп’ютерів Республіканської партії, але не оприлюднили здобутої там потенційно шкідливої для республіканців інформації.

29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.