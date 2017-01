Трамп назвав «політичним полюванням на відьом» увагу до кібернападів Росії

Обраний президент США Дональд Трамп назвав «політичним полюванням на відьом» значну увагу, яку приділяють останнім часом кібервтручанню Росії у США, зокрема, в кампанію президентських виборів.

У коментарі щоденникові The New York Times, що оприлюднений на сайті видання, він нагадав також про значні обсяги кібервтручання, як вважають, здійсненого китайськими хакерами, і запитав, «чому ніхто не говорить про це».

Ці заяви з’явилися за лічені години до того, як Трампа мають повідомити про дані американських спецслужб про подробиці російського кібервтручання.

Раніше у п’ятницю речник Дональда Трампа Шон Спайсер заявив, що обраний президент США відкрито сприйме ці дані американської розвідки. Як сказав речник, майбутній президент, який багато разів ставив під сумнів висновки розвідки про причетність російської держави до цього кібервтручання, на планованому брифінгу з чільними представниками спецслужб «готовий вислухати і зрозуміти, як вони дійшли до таких висновків».

У четвер увечері віце-президент США Джозеф Байден закликав обраного президента Дональда Трампа «подорослішати» і розкритикував його публічну суперечку з розвідувальною спільнотою. Байден додав, що «абсолютно безглуздо» для президента не довіряти спецслужбам або не дослухатися до них.

Обраний президент США Дональд Трамп, відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія і її найвище керівництво.

Із матеріалами, з якими у п’ятницю мають познайомити Дональда Трампа, в четвер уже познайомили чинного президента Барака Обаму. Несекретну, скорочену версію цієї доповіді мають опублікувати наступного тижня. Засоби інформації у США повідомляють, що в секретній частині доповіді визначені конкретні росіяни, які передали зламане електронне листування Демократичної партії США для оприлюднення сайтові WikiLeaks у спробі вплинути на президентські вибори у США.

Раніше в четвер у Конгресі, в комітеті у справах силових структур Сенату, відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам для США, головно з боку Росії, в першу чергу під час кампанії до виборів президента США минулого року. Це був перший із низки запланованих конгресових заходів, що мають на меті з’ясувати обсяги, наміри й цілі керованого владою Росії втручання в комп’ютерні системи й електронне листування політичних організацій у США, про тверді докази якого заявляють американські спецслужби.

Як мовилося в оприлюдненій на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

При цьому, мовилося в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

На слуханні чільний представник американської розвідки заявив, що кібервтручання Росії у виборчий процес у США було безпрецедентним. Як сказав директор національної розвідки США Джеймз Клаппер, «не думаю, що ми будь-коли мали справу з більш агресивним і прямим зусиллям із метою втрутитися в наші виборчі процеси, ніж цього разу».

Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних із владою Росії, які викрали електронне листування апаратників партії, і його потім було оприлюднено. 9 грудня видання The Washington Post повідомило, що ЦРУ визначило: метою російських хакерів було не тільки загалом підірвати довіру в американську виборчу систему, а й конкретно допомогти Трампові перемогти. Того ж дня видання The New York Times написало, що розвідка США встановила: російські хакери дісталися й до комп’ютерів Республіканської партії, але не оприлюднили здобутої там потенційно шкідливої для республіканців інформації.

29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.