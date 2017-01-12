«Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах» – президент представив нового голову ОДА

12 січня під час робочого візиту до Одеси президент України Петро Порошенко представив нового голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. У листопаді минулого року у відставку з цієї посади пішов Міхеїл Саакашвілі. Громадські активісти називають процедуру конкурсу на посаду голови Одеської ОДА «імітацією» і оскаржують результати в суді.

Максима Степанова, який раніше очолював державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна», президент охарактеризував як «господарника з великої літери та громадського діяча з досвідом державного керівництва».

«Менше піару, більше роботи»

«Це – людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах, яка налаштована брати на себе чіткі зобов’язання і їх виконувати», – підкреслив Петро Порошенко.

Також президент зауважив, що Максим Степанов отримав від нього «зрозумілі завдання», які попередній голова Одеської ОДА «не почув». Голова держави пообіцяв приїхати на Одещину через три місяці і проконтролювати перші результати роботи новопризначеного посадовця. «На Великдень ще раз зустрінемось, сходимо до церкви, похристосуємося після Великого посту. І подивимось, що у нас з аеропортом, митницею, тендерами на дороги, цінами, зі злочинністю…», – сказав Петро Порошенко.

Отримавши посвідчення голови Одеської ОДА, Степанов наголосив, що спрямований на результат, а не на «роботу заради роботи». Також він висловив впевненість, що «класний результат» Одещина здатна продемонструвати за короткий термін.

Максим Степанов – переможець відкритого конкурсу на посаду голови Одеської ОДА. Конкурс був оголошений 30 листопада. З його умовами можна ознайомитися тут.

20 грудня в Національному агентстві з питань державної служби відбувся заключний етап конкурсу. Переможцем був оголошений Максим Степанов. 21 грудня його призначення схвалив Кабінет міністрів України.

Результати публічного конкурсу оскаржують в суді

За перебігом конкурсу спостерігали громадські активісти Одеси, і вони мають чимало запитань. Людмила Ямщікова, представниця руху «За відповідальні процедури призначення», в інтерв’ю Радіо Свобода зазначила: «Якщо ми шукаємо на серйозну позицію найкращого, то як всіх кандидатів можна провести через конкурсні процедури за стислий період часу? Також в умовах конкурсу йшлося про наявність у претендентів патріотизму і державницької позиції. А як все це вимірювати?».

Взагалі процедуру конкурсу Людмила Ямщікова називає «імітацією». «Всі рівні, але є хтось більш рівний. Той, кого комісія від початку готувала як фаворита, мав інформацію, недоступну для інших», – вважає вона.

Загалом заяви та документи на конкурс на посаду очільника Одещини подавали 44 людини, до конкурсу Національне агентство з питань державної служби допустило 31 претендента.

Результати конкурсу на посаду голови Одеської ОДА громадські активісти оскаржують в Окружному адміністративному суді Києва. Перше судове засідання заплановано на 14 лютого. Але відповідно до законодавства, указ президента про призначення голови ОДА має бути оприлюднений протягом місяця після оголошення переможця конкурсу, тобто, до 20 січня.

12 січня указ з’явився на офіційному сайті президента України.

У 2008-2010 роках Степанов був першим заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. За інформацією програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», Максим Степанов має спільний бізнес з олігархом Леонідом Юрушевим.