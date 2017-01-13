ЄС-Україна: які плани на рік?

Брюссель – Європейський парламент закликає українців не дослухатися до закликів деяких політиків України стосовно проведення дострокових виборів. Тим часом дипломатична служба ЄС наголошує на необхідності додаткових зусиль заради припинення вогню на Донбасі. У цій службі обіцяють, що санкційний тиск на Москву триватиме. Загалом, проукраїнські сили в ЄС підкреслюють: Україна має залишатися серед європейських пріоритетів.

«Не перетворюймо Україну на «загублений світ», не залишаймо її наодинці зі своєю катастрофічною ситуацією», – каже шведський євродепутат Анна Марія Корацца-Більдт, звертаючи увагу на те, що ні у ситуації на Донбасі, ні в анексованому Росією Криму не видно жодного поліпшення. З огляду на зволікання Євросоюзу в питанні «безвізу» вона додає:

«Глибоко обурливо те, що ми у Раді ЄС не просуваємося у питанні віз. На кону не лише довіра до Євросоюзу, але й наша засаднича здатність дотримуватися наших власних стандартів. Україна пройшла важкий шлях виконання «плану дій» (для візової лібералізації), а ми граємося у «механізм призупинення» та застосовуємо подвійні стандарти стосовно Грузії. Це абсолютно неприйнятно».

Бельгійський євродепутат Марк Демесмекер додає, що якраз відмова від віз допомогла б «завоювати серця і українців, і європейців», адже, каже він, «ми досі сприймаємо одне одного, як інопланетяни».

Тим часом, голова комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок, розповідаючи про свої враження після передноворічного візиту до Києва, застеріг українців від дострокових виборів, до яких закликають деякі партійні лідери.

«Є одна загроза: надто багато зацікавлених у дострокових виборах. Це люди Тимошенко, яким я казав, що це контрпродуктивно. Це Саакашвілі, який організовує партію. Якщо до цього дійде, то ми знову втратимо більшу частину року. Треба наголосити, щоб там тримали чинний парламент, адже повний демократичний термін – це частина стабільності», – зазначив Ельмар Брок.

«Ми не повинні забувати про те, що є в основі наших відносин…»

Водночас пріоритети, які цього року пануватимуть у європейсько-українських відносинах, включають продовження взятого курсу «безпрецедентних та вражаючих реформ», каже представник Європейської служби зовнішньої діяльності Дірк Шубель. Дипломат вважає, що багато ще слід зробити для залучення інвесторів, викорінення корупції та покращення бізнес-клімату. Сподіваючись на якнайшвидше впровадження безвізового режиму та завершення ратифікації угоди про асоціацію в Нідерландах, Шубель додає:

«Ми не повинні забувати про те, що є в основі наших відносин, а саме про демократію й права людини. Треба нарешті гармонізувати законодавство щодо виборів. Ми очікуємо, що будуть зроблені подальші кроки для дотримання прав внутрішньо переміщених осіб з Донецька та Криму, яких налічується близько 1,7 мільйона осіб».

Окрім цього, дипломат запевняє у непорушності позиції ЄС щодо продовження санкцій та висловлює занепокоєння мілітаризацією Криму й відсутністю режиму тиші на Донбасі. З іншого боку, Шубель звертає увагу на невиконане зобов’язання Києва ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок, яка, за його словами, «застрягла» у Верховній Раді.

Водночас, як зауважив голова Представництва України при ЄС Микола Точицький, нині у Брюсселя та Києва настав час для конкретики.

«Нам потрібна ваша підтримка у конкретних, орієнтованих на людей проектах. По-перше, для надання Україні нових торгових преференцій. Інший приклад – це час для поглиблення транскордонного співробітництва. Нам потрібна ваша підтримка у розвитку цифрової економіки та обговоренні угоди щодо створення спільного авіапростору», – вважає Микола Точицький.

Як додає український дипломат, в енергетичній сфері Україна також потребує «міцного плеча» з боку Євросоюзу, зокрема, його участі в інвестуванні в модернізацію української газотранспортної системи.

Микола Точицький таким чином дав зрозуміти, що саме на таких проектах, нині, в часи деякого розчарування Євросоюзом серед українців, було б наочно продемонстровано: що саме ЄС означає для України та що для об’єднаної Європи означає Україна.