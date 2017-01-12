Доповідач Європарламенту хоче тріалогу щодо «безвізу» для України у лютому, а не в квітні

Доповідач Європейського парламенту із питань безвізового режиму Марія Ґабріел заявляє, що зробить усе для того, щоб міжінституційний діалог (так званий тріалог) в ЄС щодо «безвізу» для України відбувся у лютому, а не у квітні. Про це вона сказала Радіо Свобода у Брюсселі після того, як 12 січня Комітет громадянських свобод Європарламенту одноголосно підтримав візову лібералізацію для Грузії.

Відповідаючи на запитання про те, коли подібного голосування можна очікувати щодо України, Ґабріел сказала: «Це інша боротьба, якщо так можна сказати. Тому що спочатку, як ви знаєте, ми домовилися з приводу механізму призупинення. Він буде поставлений на голосування на пленарному засіданні в лютому разом із питанням Грузії, і моя мета полягає в тому, щоб почати тріалог (між Радою ЄС, Єврокомісією і Європарламентом щодо безвізового режиму для України) якомога швидше. Це означає, що я буду продовжувати тиск на Раду, щоб мати перший тріалог не у квітні, а в лютому».

На уточнювальне питання, чи може «безвіз» для України запрацювати у квітні-травні, Ґабріел заявила: «Ми робимо все, що можемо, для цього, ви мене добре знаєте». Вона додала, що точну дату зараз назвати не може, але наголосила, що робить усе для якнайшвидшого проходження процедур в Європарламенті і подальшої швидкої публікації в офіційному журналі ЄС, після чого рішення набуде чинності.

Щодо «безвізу» для громадян Грузії, то Ґабріел висловила переконання, що він запрацює у березні.

12 січня Комітет громадянських свобод Європейського парламенту одноголосно підтримав візову лібералізацію для Грузії. Це відкриває шлях для фінального голосування у парламенті вже в лютому.

Для України переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як механізм призупинення «безвізу» запрацює. Водночас дипломати ЄС у розмові з Радіо Свобода висловили переконання, що і переговори, і подальше голосування відбудуться оперативно, й Україна зможе отримати «безвіз» приблизно через місяць після Грузії.