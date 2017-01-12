Комітет Європарламенту підтримав «безвіз» для Грузії

Комітет громадянських свобод Європейського парламенту одноголосно підтримав візову лібералізацію для Грузії. Голосування 12 січня відкриває шлях для фінального голосування у парламенті вже в лютому.

Перед тим, як безвізовий режим почне діяти, має відбутися остаточне схвалення і переклад механізму зупинення дії «безвізу» в Європейському парламенті і країнами ЄС. Дипломати ЄС повідомили Радіо Свобода, що це може статися в березні, і що громадяни Грузії можуть подорожувати без віз до Шенгенської зони від квітня чи травня.

Механізм призупинення «безвізу» дозволятиме припинення на дев’ять місяців вільних пересувань Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.

Для України переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як механізм призупинення «безвізу» запрацює. Водночас дипломати очікують, що і переговори і подальше голосування відбудуться оперативно, і Україна зможе отримати «безвіз» приблизно через місяць після Грузії.