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12 січня 2017, Київ 12:45
Новини | Міжнародні

Комітет Європарламенту підтримав «безвіз» для Грузії

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Комітет громадянських свобод Європейського парламенту одноголосно підтримав візову лібералізацію для Грузії. Голосування 12 січня відкриває шлях для фінального голосування у парламенті вже в лютому.

Перед тим, як безвізовий режим почне діяти, має відбутися остаточне схвалення і переклад механізму зупинення дії «безвізу» в Європейському парламенті і країнами ЄС. Дипломати ЄС повідомили Радіо Свобода, що це може статися в березні, і що громадяни Грузії можуть подорожувати без віз до Шенгенської зони від квітня чи травня.

Механізм призупинення «безвізу» дозволятиме припинення на дев’ять місяців вільних пересувань Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.

Для України переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як механізм призупинення «безвізу» запрацює. Водночас дипломати очікують, що і переговори і подальше голосування відбудуться оперативно, і Україна зможе отримати «безвіз» приблизно через місяць після Грузії.

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