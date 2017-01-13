Екс-бойовику угруповання «ЛНР» у Білорусі призначили психіатричну експертизу

Радіо Свобода з надійних джерел в силових структурах Білорусі стало відомо, що колишній бойовик угруповання «ЛНР» Сергій Трофимов, який розповідав про те, що нібито брав участь у вбивстві українців в складі цього угруповання, під час розмови зі слідчими органами відмовився від своїх слів, сказаних в інтерв’​ю журналісту. Він заявив, що брехав щодо участі в бойових діях і співробітництва з органами держбезпеки «для надання собі вагомості».

Як розповіли Радіо Свобода джерела в силових структурах, свого часу Сергій Трофимов самостійно повідомив спецслужбам, що розглядає можливість виїзду в Україну для надання допомоги бойовикам і запропонував сприяння в отриманні корисної інформації. Від цієї пропозиції представники влади відмовилися, попередивши, що в разі повторного виїзду в Україну проти нього буде порушено кримінальну справу. Пізніше стало відомо, що він все ж поїхав на Донбас. За інформацією силових структур, Трофимов в угрупованні «ЛНР» мав «військову спеціальність» «механіка-водія» (ремонтував танки Т-64), а також систематично ніс «вартову службу» охорони «військових об’єктів».

Документальних матеріалів, що підтверджують отримання ним матеріальної винагороди за участь в бойових діях, немає. Фотографії Трофимова, викладені в мережі, зроблені на тлі складів з пошкодженою або списаною зброєю, яка не є бойовою.

Правоохоронні органи не знайшли підстав для притягнення Трофимова до кримінальної відповідальності, але у 2016 році з ним була проведена профілактична бесіда з винесенням офіційного попередження через його участь у збройному конфлікті.

Після публікації матеріалу Трофимова допитали слідчі органи, їм він заявив, що дав Радіо Свобода неправдиві дані про участь в бойових діях і співпрацю з органами держбезпеки «для надання собі вагомості». При цьому екс-бійцю угруповання «ЛНР» була призначена судово-психіатрична експертиза.

За інформацією «Вітебського обласного клінічного центру психіатрії та наркології», Трофимов ще з 1993 року перебуває на обліку в цьому центрі з діагнозом «деменція» (набута розумова відсталість), а з 2005 до 2011 року – в нарколога через шкідливі наслідки вживання наркотичних речовин.

Згідно з білоруським законодавством, участь громадянина країни в збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави, а також участь у збройному конфлікті, військових діях без згоди держави, караються обмеженням волі терміном до п'яти років.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода