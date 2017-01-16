Чому Росія погодилась на українську військову інспекцію в Ростовській області?

Міністерство оборони України проведе інспекцію військової діяльності в Росії у Ростовській області, на кордоні з Україною. Розпочинається перевірка 16 січня та завершиться 19 січня. Російська сторона підтвердила свою згоду на проведення даної інспекції, яка проводиться в рамках Віденського документа від 2011 року. Згідно з документом, близько 60 країн-учасниць ОБСЄ зобов’язались обмінюватись військовою інформацією, також будь-яка країна може запросити проведення інспекції. В Міноборони України заявили, що перевірятимуть наявність або відсутність військової діяльності на території Ростовської області. Військові експерти схиляються до думки, що перевірка матиме формальний характер для Росії, але все ж таки буде корисною для України. Викликає запитання сам факт виконання Росією міжнародної угоди: це чергова політична гра чи намагання діяти за правилами?

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F302950138&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Віденський документ про заходи зі зміцнення довіри та безпеки від 2011 року дає право країнам-учасницям ОБСЄ ініціювати перевірку військової активності на територіях одна одної.

Україна направила такий запит Росії щодо Ростовської області. Згідно з Віденським документом, в одній країні ініціювати таку перевірку від однієї сторони можна лише раз на рік.

Що перевірятиме Україна в Росії?

В робочу групу інспекції можуть входити представники не більше трьох країн. Україна залучає до перевірки по одному представнику від Канади і Королівства Данії.

Планується здійснити вертолітний обліт і провести сухопутну перевірку зазначеного району

«Інспектуванню підлягатиме територія зазначеного району в Ростовській області Росії, який безпосередньо прилягає до державного кордону України. В рамках заходів інспектування буде отримання інформації від командирів російських підрозділів, планується здійснити вертолітний обліт і планується провести сухопутну перевірку зазначеного району», – розповів Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України з питань АТО.

Росія дала згоду на проведення такої перевірки. Як зазначив начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної безпеки Сергій Рижков, площа перевірки складе 16 тисяч квадратних кілометрів.

За умовами документа, приймаюча країна має забезпечити безпеку інспектуючій групі, а також зобов’язується провести брифінг з інформування про запитувану інформацію (яку дозволяється запитувати Віденським документом) та надати доступ до військових частин.

Також приймаюча сторона забезпечує інспекторів проживанням та харчуванням, хоча не забороняється використання інспекторами власних військових наметів. Інспекторам дозволяється проводити відео та фото-фіксацію. Протягом 14 днів Україна повинна буде надіслати доповідь про результати інспекції всім країнам-учасницям ОБСЄ.

Чому Росія погодила перевірку?

Російська сторона повідомила не лише про задоволення українського запиту, а й про погодження перевірки у Воронезькій області Німеччиною та Сербією.

За Віденським документом, одна країна має обов’язково погодити три інспекції на рік, в інших вона може відмовити.

Тож російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, вважає що це є певний план – провести всі перевірки на початку року. Він додає, що європейські країни один одного не перевіряють, бо не мають такої потреби. Більшість цікавляться саме Росією, а російська сторона вже обирає, які запити задовільнити.

Чим раніше провести, тим краще, адже потім кількість обов’язкових перевірок вичерпана

«Річ у тім, що в рамках Віденського документа країна зобов’язана провести обмежену певну кількість перевірок, і Росія завжди намагалась провести їх на початку року, щоб в подальшому можна було б відмовляти. Чим раніше провести, тим краще, адже потім кількість обов’язкових перевірок вичерпана. Ну проведуть перевірку, поїздять там трохи. Жодних даних не буде оприлюднено, адже за протоколами інспекцій нічого публікувати неможна, до медіа нічого не потрапить», – наголошує російський експерт.

Чому пішли на поступки – бо свою військову активність росіяни вже офіційно задекларували військовою програмою розвитку, пояснює політолог, експерт з міжнародних питань Володимир Нагірний. В цій програмі зазначили посилення військової присутності на кордоні з Україною, мотивуючи це, нібито «громадянською війною в Україні», а з іншого боку – розширенням військової присутності НАТО у східноєвропейських регіонах. Тому для Росії ця перевірка є більше декларативною, зауважує Володимир Нагірний, політолог, експерт з міжнародних питань.

Це крок виключно інформаційної спрямованості, це реальність гібрідної війни, щоб показувати, що нібито все нормально

«Це вже не перший випадок, коли є демонстративна згода з боку російської сторони на перевірку з української сторони. Тобто, це крок виключно інформаційної спрямованості, його мета – показати, що Росія виконує всі зобов’язання, показати, що ніякої війни між Росією і Україною немає, немає російського вторгнення. Це реальність гібрідної війни, коли обираються подібні демонстративні кроки для того, щоб показувати, що нібито все нормально», – пояснює політолог.

Що отримає Україна?

Україні все ж таки буде корисно отримати дані повітряної зйомки в Ростовській області та проаналізувати їх, вважає політолог Володимир Нагірний.

Частину картини скласти в ході інспекції реально, але отримати повну інформацію неможливо, зауважує колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Росія, на думку Ігоря Романенка, продовжить нарощувати військову присутність після проведення всіх перевірок, де вони частково покажуть задекларовану кількість.

В серпні Росія планує повномасштабні великі навчання, це дуже небезпечно

«В серпні Росія планує повномасштабні великі навчання, на які планується залучити майже півмільйона військовослужбовців. Це дуже небезпечно», – застерігає експерт.

Ігор Романенко нагадує, що в 2014 році, попри обмеження Віденським документом можливої кількості військ поблизу кордонів країн-учасниць ОБСЄ, Росії вдалось спланувати пересування так, щоб забезпечити анексію Криму і блокування Донбасу.

У Росії також є можливість звернутися із запитом щодо інспекції на території України. Втім, це зробила Білорусь, розповідає генерал-лейтенант, і вони проводять таку перевірку. За переконанням Романенка, все, що вони зберуть, отримає і керівництво Збройних сил Росії.