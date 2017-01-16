Надія Савченко вкотре, так би мовити, «підірвала« український інформаційний простір. Народний депутат опублікувала списки українців, які утримуються в полоні угруповань «ЛНР» і «ДНР» та прізвища тих, кого просять на обмін бойовики. Зробила це практично буденно, розмістивши списки на своїй сторінці у Фейсбук. Але наслідки можуть бути непередбачуваними. Журналістка Антоніна Маровді розповість, хто у списку Савченко. Так, під номером 517 – Неля Штепа, колишній мер Слов'янська. І чи може такий розголос нашкодити українським заручникам? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)