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16 січня 2017, Київ 22:04
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Списки Савченко. Під номером 517 – Неля Штепа (відео)

Списки Савченко. Під номером 517 – Неля Штепа (відео)
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Надія Савченко вкотре, так би мовити, «підірвала« український інформаційний простір. Народний депутат опублікувала списки українців, які утримуються в полоні угруповань «ЛНР» і «ДНР» та прізвища тих, кого просять на обмін бойовики. Зробила це практично буденно, розмістивши списки на своїй сторінці у Фейсбук. Але наслідки можуть бути непередбачуваними. Журналістка Антоніна Маровді розповість, хто у списку Савченко. Так, під номером 517 – Неля Штепа, колишній мер Слов'янська. І чи може такий розголос нашкодити українським заручникам? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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