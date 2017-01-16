​«Бурштинова зона»: збройні напади і конфлікти із незнайомцями

У ніч із неділі на понеділок, 16 січня, озброєні пістолетами та гвинтівками нападники здійснили стрілянину у центрі Олевська на Житомирщині. В результаті: було поранено кілька десятків людей. Один із нападників внаслідок вогнестрільного поранення помер. Житомирська поліція відкрила кримінальне провадження.

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У бурштиновому краї неспокійно. Ще напередодні нового року депутати Рівненщини, Волині і Житомирщини ухвалювали звернення на своїх сесіях до Верховної Ради з проханням негайно ухвалити закон про легалізацію видобутку бурштину, який би дав змогу місцевому населенню заробляти на багатствах своєї землі офіційно. Але закон не ухвалюється впродовж уже кільканадцяти років, усі законопроекти не можуть набрати достатньої кількості голосів у другому, або навіть у першому читанні.

На тлі загального здешевлення гривні поліщуки відчули ціну доларам і євро. Саме це, вважає журналіст, депутат житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук, стало причиною нічної трагедії в Олевську, коли туди прибули непрохані гості з Львівщини. Олександрові подзвонили опівночі, він та його колега встигли зафіксувати результати страшних розборок.

«Ми почали фільмувати все, що бачили навколо, – каже він. – Вдалося зафільмувати поранених людей, кров на снігу, гільзи від куль, залишки вибухового пакету чи гранати, який був кинутий під ноги, як приїжджі бандформування відступали. Ми поїхали до Олевської районної лікарні, там побачили близько семи поранених, але насправді поранених було значно більше, більше ніж 15 осіб або виїхали, або отримали медичну допомогу на місці».

Значна частина злочинців утекла на автомобілях. В області був введений план перехоплення. Один львів’янин внаслідок поранення помер. Поліцейські охороняють Олевську районну лікарню, куди упродовж ночі поступали важкопоранені, серед яких і прибульці з великою кількістю татуювань.

Поліцейські констатували, що конфлікт в Олевську виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розборок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини. Близько 300 жителів провели в понеділок акцію протесту в центрі Олевська, бо вважають, що влада не вчинила жодних дій для нормалізації ситуації у «бурштиновому» краї, розповів Олександр Ніколайчук.

«Зібралося близько 300-400 людей, незадоволених зловживанням осіб, які вимагають кошти з місцевого населення. Люди вимагають від влади захистити їх і вирішити питання видобутку бурштину. Хлопці, які організували перестрілку, вже не перший рік здійснюють свою незаконну діяльність на теренах Житомирщини. Я не розумію, як люди, які керують даними (правоохоронними – ред.) відомствами, можуть не передбачати діяльності таких груп у поліському регіоні», – зазначає Нуколайчук.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – замах на вбивство та хуліганство. На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їхні транспортні засоби. Триває комплекс спеціальних заходів, направлених на встановлення та затримання причетних до події осіб.

Домашній арешт – не завада злочинним планам

За добу до цієї події у Старому Селі Рокитнівського району Рівненщини приїжджі озброєні чоловіки вривалися до домівок селян і чинили розбій. Житель сусіднього села, який зателефонував журналістам і назвався Петром, розповів Радіо Свобода, що ці розборки вчинили місцеві молодики віком від 18 до 24 років, які впродовж тривалого часу тероризують селян і вже вчинили десятки, якщо не сотні пограбувань.

«Місяць тому так само був напад, посеред білого дня, на будинок завуча школи. Такий же розбій був. Ті ж хлопчики. Просто безнаказаність породжує зло», – розповів селянин.

Цього разу злочинці, яких знає все село і яким уже був обраний домашній арешт, закликали на підмогу жителів сусіднього Березнівського району. Зокрема, семеро з них увірвалися до одного з жител і погрожували підірвати хату. Люди встигли дати сигнал односельцям, які прибули на підмогу, затримали трьох нападників і завели їх до сільської ради. Намагаючись вирватись, бандити вчинили стрілянину, місцеві жителі застосували зброю. Усі троє затриманих отримали поранення різного ступеню важкості.

Поліція заперечує, що конфлікт у Старому Селі виник на ґрунті бурштинових розборок. Але народний депутат Андрій Лозовий на своїй сторінці у Facebook повідомив, що місцеве населення два тижні тому і два дні тому зверталося із заявами до правоохоронців із проханням захистити їх від рекетирів. Його соратник, колишній голова обласної ради, а нині її депутат Володимир Ковальчук каже, що кримінальні розборки так чи інакше спричинили «бурштинові» гроші.

«Однозначно хтось приїздить купувати його, там є ціла імперія – хто видобуває його , хто скуповує, хто далі його перенаправляє на чорні ринки… Тому такі дії, які відбуваються зі стріляниною – однозначно відбуваються через наше дорогоцінне каміння», – зауважує Ковальчук.

Подібний розбій зі стріляниною та двома вогнепальними пораненнями мав місце цієї доби і в селі Залужжя Дубровицького району.

Голова обласної ради Микола Драганчук також схильний пов’язувати інциденти із застосуванням зброї з ситуацією, яка склалася на Поліссі через те, що незаконним бурштиновидобутком тут досі займаються як приїжджі, так і місцеві люди.

«Можливо, будуть керівники поліції на мене ображатися, але їхньої роботи просто немає, – каже він. – Сьогодні в Клесові стоять масово десятками, сотнями автомобілі, працюють тисячі копачів, ніякого відрахунку податків у бюджет немає…»

Напередодні нового року Рівненську обласну раду пікетували жителі північних районів із вимогою не роздавати жодних дозволів на бурштиновидобуток і розвідку надр у бурштиноносних районах. Ці люди стверджували, що фірма «Ред.Мет», якій у листопаді 2016-го був наданий подібний дозвіл, належить одіозному колишньому народному депутатові від Партії регіонів Володимиру Продивусу, який у травні 2014-го приїздив з гуртом озброєних людей на клесівське родовище Гальбин захоплювати нелегальний бізнес.

Тоді ж, у грудні, Рівненська облрада підтримала звернення голови облдержадміністрації Олексія Муляренка до президента, Верховної Ради і міністра внутрішніх справ з проханням ввести на Полісся загони Нацгвардії і негайно ухвалити законодавство про легалізацію бурштинового старательства.

Як повідомила Радіо Свобода інспектор відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області Ольга Олійник, нині в Старому селі обстановка спокійна, порядок забезпечують восьмеро поліцейських. Про те, що ситуація контрольована в Олевську, заявили житомирські правоохоронці на своєму сайті.