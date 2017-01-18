Операція «Деокупація»: українські посадовці заговорили про можливість повернення Донбасу цього року

Євген Солонина, Дмитро Кочергін

Київ – Звільнення окупованих районів Донбасу може відбутися вже упродовж 2017 року, припускає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він звернувся до керівників Державної прикордонної служби з вимогою бути готовими брати під контроль ділянку українсько-російського кордону на Донеччині та Луганщині, коли для цього виникнуть необхідні передумови. Утім, експерти серед таких передумов називають або припинення російської підтримки сепаратистів на Донбасі, або ж згоду української влади на російський сценарій повернення окупованих територій. Через це в експертному середовищі вважають малоймовірним відновлення української влади на частині Донбасу цього року, частина ж фахівців побачили у таких заявах політичний піар українських посадовців.

У 2017 році прикордонна служба, імовірно, отримає завдання вийти на державний кордон України на Донбасі, а у подальшому – і Криму, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час наради з керівництвом Держприкордонслужби.

За словами Авакова, це є ключовим завданням прикордонників на 2017 рік.

Це реальність, з якою нам невдовзі доведеться стикнутися

«Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це реальність, з якою нам невдовзі доведеться стикнутися, і держава має розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і на волю до забезпечення цього процесу», – стверджує міністр.

На думку Авакова, цим процесом будуть займатися поліцейські, нацгвардійці, органи юстиції, але першими на Донбас вирушать прикордонники. Він також наголосив, що це не буде довгострокова місія, адже після розробки плану дій необхідно буде протягом двох тижнів забезпечити контроль над державним кордоном.

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У серпні минулого року стратегію деокупації окремих районів Донбасу схвалили на засіданні Кабінету міністрів України. Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш зауважив, що стратегія відповідає усім міжнародним вимогам.

Передбачається реконструкція та відновлення критично важливих об’єктів на територіях, що постраждали від окупації, відновлення соціальних послуг

«Передбачається реконструкція та відновлення критично важливих об’єктів на територіях, що постраждали від окупації, відновлення соціальних послуг та виплат, короткострокова соцдопомога», – озвучив міністр деякі подробиці.

За його словами, розробники документа спиралися на міжнародний досвід та методики. До цієї роботи залучали світових фахівців.

Наразі більшість положень стратегії є таємними, пояснює один з її розробників, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Повне звільнення окупованої частини Донбасу з можливістю проведення виборів за українським законодавством є реальним тільки через чотири-п’ять років, про таку можливість заявляв у грудні Георгій Тука в ефірі NewsOne. Але він додав, що не є прихильником військового шляху деокупації Донбасу. «Швидкого розв’язання не існує», – визнав Тука. Він наголосив: треба визначити, що саме розуміти під «деокупацією Донбасу», тому що чимало людей під цим терміном мають на увазі різні процеси.

Якщо говорити про введення міжнародної миротворчої міжнародної місії та взяття під контроль цієї території, то я даю на це менш ніж два роки

«Якщо говорити про введення міжнародної миротворчої міжнародної місії та взяття під контроль цієї території, то я даю на це менш ніж два роки. Якщо говорити про фінальну точку, це проведення виборів на тій території, то думаю, що два роки – це занадто швидко. Я б дав мінімум чотири-п’ять років», – сказав Тука.

На його думку, найслабшим місцем угруповань «ДНР» та «ЛНР» є підтримка з боку Росії. Якщо в якийсь момент вона припиниться, то «ці квазірежими впадуть через три місяці», озвучує посадовець одну з ключових передумов для звільнення частини Донбасу, яку контролюють проросійські сепаратисти.

На повернення Донбасу з дотриманням міжнародних норм нині мало шансів, вигідніше зберегти статус-кво – політтехнолог

Український політтехнолог, керівник проекту Free Crimea Тарас Березовець визнає, що кілька зовнішньополітичних чинників нині дозволяють говорити про можливість повернення окремих районів Донеччини та Луганщини під український контроль. Але він уточнює, що найімовірніше, Київ не погодиться на деокупацію на умовах компромісу з Кремлем, один з варіантів якого озвучив у своїй статті бізнесмен Віктор Пінчук. Відтак шанси української влади повернутися до Луганська і Донецька у 2017 році не є значними, визнає політтехнолог.

Занадто крихким є перемир’я, і надто багато «але» є в цьому переговорному процесі

«Прийшла нова президентська адміністрація у США. Дональд Трамп неодноразово говорив про необхідність завершити конфлікт між США та Росією та шукати порозуміння в українсько-російському конфлікті. Тож не виключається можливість досягнення компромісу щодо повернення окремих районів Донеччини та Луганщини під українських контроль до кінця року. Має бути поетапний план, що має передбачати поетапне виведення бойовиків та російських військ, присутність яких Росія, проте, не визнає. А також – вихід української прикордонної служби на ділянку українсько-російського кордону на Донбасі. Тому заяви Арсена Авакова і Георгія Туки мають під собою підґрунтя, – стверджує аналітик. – Можливість відновлення миру на Донбасі є, але вона не така й велика. Занадто крихким є перемир’я, і надто багато «але» є в цьому переговорному процесі».

Березовець уточнює, що українська влада постійно наголошує, що у переговорах щодо Донбасу спирається передовсім на норми міжнародного права. Однак на повернення Донецька та Луганська під український контроль з дотриманням усіх міжнародних норм і українського законодавства нині мало шансів, визнає політтехнолог. На його думку, повернення окупованих територій можливе за рахунок «болючого компромісу», який передбачає проведення виборів у цих районах Найвигідніша стратегія для України – зберігати статус-кво щодо окремих районів Донбасу, і максимально розтягувати в часі процес їхнього повернення; в іншому випадку Україні загрожує «поширення вірусу сепаратизму на інші регіони», підсумовує Березовець.

Заяви про «повернення Донбасу за два тижні» схожі на передвиборчу кампанію – експерт

Нині Україна не контролює приблизно 500 кілометрів свого кордону з Росією, має певний дефіцит солдатів і офіцерів у армії, в таких умовах військовим шляхом конфлікт не вирішити, вважає військовий експерт, колишній працівник оперативного управління Генштабу ЗСУ Олег Жданов. На його думку, від заяв на зразок «повернути кордон упродовж двох тижнів» віє популізмом.

«Міністр внутрішніх справ, швидше за все, претендує на пост глави якогось силового блоку. То він бере на себе функції з будівництва стіни, то дає вказівки прикордонникам, завтра він спланує військову операцію з деокупації Донбасу. Це схоже на передвиборчу кампанію за умови дострокових політичних виборів», – стверджує військовий експерт.

Сьогодні контроль над кордоном можна повернути тільки політичними способами, а не військовими, стверджує експерт Національної академії сухопутних військ Антон Миронович.

І він, й інші експерти вказують на те, що значні сили російської армії зосереджені на окупованій частині Донбасу і на прикордонній з Україною території самої Росії. У цих умовах, якщо Україна розпочне активні бойові дії зі звільнення Донбасу або віддасть наказ прикордонникам взяти під контроль донбаську ділянку українсько-російського кордону, то Росія вдасться до військової відповіді, а українська армія поступається за своїми можливостями зосередженим біля українських кордонів російським військам, констатують експерти.