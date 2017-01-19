Ще торік вони були у формі, бронежилетах, зі зброєю у руках, а цьогоріч переодягнулись у різдвяних героїв Вертепу – царів, пастушків, чорта, Ірода, ангелів. Один з учасників дійства виготовив дерев’яну шопку з усіма біблійними героями. Протягом різдвяних свят демобілізовані бійці, учасники громадської організації «Союз ветеранів десанту», разом зі своїми дружинами та дітьми колядують і прославляють народження Ісуса Христа. Їхній Вертеп має благодійну місію – вони збирають гроші для придбання сучасного тепловізора своїм побратимам на передову. Розповіли, що військовослужбовці звернулись до них із таким проханням. Колядники обрали традиційний сценарій українського Вертепу, щоб дарувати людям радість народження Ісуса. Завітав Вертеп десантників і до музею імені Климентія Шептицького, до монахів Свято-Іванівської лаври.