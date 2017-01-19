Огляд дезінформації: сніговики-расисти та заперечення агресії Росії щодо України

Російські ток-шоу знову заперечують вторгнення Росії на терени України. Про це та інше – в огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

«Знову Україна»

Протягом останнього тижня у ЗМІ поширювали багато дезінформації про Україну, пишуть у свіжому огляді дезінформації прокремлівських медіа. Зокрема, в одному документальному фільмі про Східну Україну стверджували, що присутність Росії у цьому регіоні – сфабрикована західними ЗМІ. В одному із російських ток-шоу «Время покажет» лунали заяви, що Росія не захоплювала територію України, не воює в Україні, і що Росії – фактично немає в Україні взагалі. Такі заяви раніше були спростовані, навіть самим президентом Росії – Володимиром Путіним. В іншому телевізійному шоу пояснили, що Росія дійсно анексувала Крим, але тільки для того, щоб врятувати півострів від «знищення».

«Таку ж дезінформацію надрукувало чеське прокремлівське видання Protiproud, яке повторно використало необґрунтовані твердження про геноцид російськомовного населення», – йдеться в огляді.

Незаконна анексія Криму Росією відбулася в лютому-березні 2014 року, майже за два місяці до того, як збройне протистояння розпочалося в Донецькій і Луганській областях. Канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду встановила, що Російська Федерація задіяла особовий склад своїх Збройних сил, щоб отримати контроль над частинами території України без згоди на це українського уряду.

Хто дбає про цифри?

Минулого тижня ЗМІ масово поширювали дезінформація про програму США зі зміцнення східного флангу НАТО. Зокрема, кількість задіяних танків була сильно перебільшена: із 87 стало 3600. Ця подія зображується як агресія НАТО, що направлена проти Росії – деякі сайти навіть припустили, що конфлікт із Росією має початися до інавгурації президента США Дональда Трампа в п’ятницю. Все це узгоджується з одним із найбільш повторюваних сценаріїв прокремлівської дезінформації про Захід, який: агресивний, розпалює війну і оточує Росію.

«Після цього був інший приклад дезінформації про НАТО: фото, на яких, як стверджували, зображені убиті мирні жителі після бомбардування НАТО в Косові, насправді виявилось, що це фото із вбитими мирними мешканцями Боснії, за чотири роки до втручання НАТО у події щодо Косова», – пишуть в огляді.

Минулого тижня у ЗМІ також звинуватили Захід і НАТО у дезінформації, спрямованій проти Росії, включаючи «дезінформацію» про збиття «Боїнга» рейсу MH17. Серед іншого, було заявлено, що не було представлено ніяких доказів, що MH17 був збитий ракетою «Бук». Згадали і про «контрдоказ» – «іспанського регулятора повітря» «Карлоса».

Як вже раніше писали журналісти EU East StratCom Task Force, кримінальна справа щодо MH17 базується на твердих доказах – що ракета, яка збила MH17 була випущена з російського «Бука», який перетнув кордон, а потім згодом знову повернувся у Росію.

Що стосується таємничого «Карлоса», аеропорт, де він нібито працював протягом декількох років, підтверджує, що в той час всі їхні авіадиспетчери були українцями, і що в будь-якому випадку вони ніколи не використовували ніякого «іспанця» як контролера повітря або для будь-якого іншого завдання.

Сніговики-расисти?

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The Bulgarian Times нещодавно опублікувала статтю, в якій стверджують, що ЄС планує заборонити сніговиків, про це також повідомляють в огляді дезінформації. Це начебто мотивовано враженням, що створення лише білих сніговиків сприятиме перевазі білої раси і це зачепить самолюбство інших. Імовірно, законопроект був винесений на обговорення в Європейському парламенті, який передбачає, що ті, хто не ліпитиме двох сніговиків: жовтого і білого, будуть оштрафовані на 5000 євро. У статті посилаються на «члена Європарламенту Марека Дуду», начебто консервативного католика, який нібито сказав: «Це – заключний розпуск Європейського союзу». Журналісти команди EU East StratCom Task Force з’ясували, що цей «член Європарламенту» настільки ж фіктивний, як і пропозиція «заборонити сніговиків».