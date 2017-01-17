Німеччина оголошує війну з брехнею і пропагандою

Берлін – Заклики до контролю над ЗМІ у Німеччині стають не лише дедалі гучнішими, а й реалізуються у конкретних заходах. Ідеться про боротьбу з поширенням неправдивої інформації, пропаганди і навіть брехні в соціальних мережах, приміром у Facebook. Цього разу пропаганду закидають лише російським інформаційним мережам Russia Today, Sputnik News та News Front. А їхню діяльність вважають замовною – на користь Кремля. Які методи протидії до цих ЗМІ застосовує Німеччина?

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Сайти, котрі поширюють пропаганду за вказівкою уряду, мають бути покарані, або у крайньому разі заблоковані, сказав голова агентства Національної безпеки Німеччини, депутат німецького Бундестагу (ХДС) Патрік Зенсбург. Новим приводом для ненової уже пропозиції щодо контролю над потоком інформації стали хакерські напади під час виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки. 2017 рік стане і для Німеччини виборчим: у багатьох землях відбудуться вибори, а також парламентські перегони до Бундестагу у вересні. Тож політики вже нині намагаються знайти розв’язання проблеми впливу на громадську думку ззовні, приміром через соціальну мережу Facebook. Уже через кілька тижнів німецькі користувачі будуть отримувати повідомлення від Facebook про Fake News – тобто фальшиві повідомлення, розповів телеканалу WDR журналіст Давід Шрафен.

Я зв'язався з представниками Facebook. Нам запропонували запровадити систему попередження можливої фальшивої інформації

«Ще восени я дуже занепокоївся тим, як відбуватимуться земельні вибори і вибори до Бундестагу. Адже нині ми спостерігаємо, як через Фейсбук, соціальні мережі поширюється величезна кількість нісенітниць, брехні, вигаданих фактів, тобто Fake News. Я зв'язався з представниками Facebook і сказав, що було б розумно щось зробити. Відбулися численні переговори, після чого нам запропонували запровадити систему попередження можливої фальшивої інформації», – розповів німецький журналіст.

Зенсбург пропонує карати за брехню

Перевірку та рішення щодо правдивості інформації у Німеччині здійснюватиме агенція Correctiv – за їхнім твердженням, незалежна і некомерційна спілка журналістів. Однак фінансується вона з пожертв державних організацій, зокрема Федерального центру політичних досліджень Німеччини. Відтак залишається відкритим питання, чи в такому разі Correctiv справді зможе неупереджено оцінювати інформацію. Адже проблема полягає не так у розпізнанні «чистої» брехні, як у трактуванні сумнівної інформації, припущень, власної думки. Наступним кроком до контролю над ЗМІ у ФРН стане закриття фальшивих інтернет-сторінок. Нині йдеться про Russia Today, Sputnik News та News Front. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода німецький адвокат, експерт з питань України Мартін Лютле, який також стикнувся з російською пропагандою, підтримує закриття фальшивих інтернет-сторінок.

Російська пропаганда відома своєю небезпечністю. З’являється дедалі більше повідомлень щодо того, як Кремль фінансує право-радикальні партії. Вплив Росії набуває більшої сили, але люди ще досі цього не усвідомлюють

«Російська пропаганда відома своєю небезпечністю. З’являється дедалі більше повідомлень щодо того, як Кремль фінансує право-радикальні партії. Щоправда, про це стає відомо шматочками. Тим часом вплив Росії набуває більшої сили, але люди ще досі цього не усвідомлюють», – попереджає німецький адвокат Лютле.

Німецькі політики вважають Russia Today, Sputnik News та News Front із самого початку їхнього існування відвертою російською пропагандою. Для радіо Deutschlandfunk фахівець із питань ЗМІ, аналітик Бернгард Пексен пояснив принципи роботи RT Deutsch.

«Німецька Russia Today використовує нинішнє невдоволення громадян масовими засобами інформації як своєрідну програму. Це навіть цікавий експеримент, за яким стоїть Кремль. Його суть у тому, що керована державою громадськість шукає підтримку в невдоволених державною системою. Ми спостерігаємо інсценування керованих державою кіл і використання невдоволених груп громадян як нової публіцистичної ніші в інформаційному просторі», – пояснив аналітик.

Тим часом ледь не всі політичні партії Німеччини переконані, що російські інформаційні мережі маніпулюють думкою споживачів. При цьому вони – як приклад – згадують випадок «дівчинки Лізи», коли перекручені та подекуди вигадані факти спричинили державну кризу і двосторонній конфлікт. Як зауважив Патрік Зенсбург, «ті, хто публікує дурні новини, мають відповідати за свої слова». Він пропонує запроваджувати у подібних випадках покарання.