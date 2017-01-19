Росія веде війну проти України у шашках, футболі та інших видах спорту – заступник міністра

Учасники передачі «Ваша Свобода»: Юрій Анікєєв, чемпіон світу та Європи з шашок (включення); Ігор Гоцул, перший заступник міністра молоді та спорту України; Валентин Щербачов, спортивний оглядач.

Олександр Лащенко: Багаторазового чемпіона світу та Європи з шашок Юрія Анікєєва Міжнародна федерація шашок, керівник якої та переважна більшість, так би мовити, президії представляють Росію, дискваліфікували на три роки. Мовляв, «розглянуто багаторазові випадки порушення етичного кодексу».

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов відреагував на таку ухвалу таким чином: «Це елемент тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, в тому числі використанням кишенькових, підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій».

І все це відбувається на тлі допінгового скандалу, який не вщухає щодо російських спортсменів, функціонерів, а головне – спецслужб Російської Федерації. На тлі найдорожчої в історії Олімпіади у Сочі, на фоні Мундіалю, який має відбутися наступного рову в Росії й теж не виявиться дешевим, якщо судити зі стадіону в Петербурзі, а головне, як стверджують критики Путіна, цей Мундіаль не виявиться чесним за суддівством.

Як же Росія «перемагає» суперників, зокрема українських чемпіонів, у спорті?

Перед початком розмови ми наведемо фрагмент рішення Міжнародної федерації з шашок щодо дискваліфікації українського чемпіона Юрія Анікєєва.

«Розглянуто багаторазові випадки порушення етичного кодексу IDF міжнародним гросмейстером Юрієм Анікєєвим після його відсторонення від чемпіонату Європи з шашок 2016 року. Відповідно з етичним кодексом IDF, правління IDF ухвалило рішення відсторонити Юрія Анікєєва на три роки до 15 грудня 2019 року від участі в усіх змаганнях, що проводяться IDF».

– Пане Анікєєв, Ви офіційно на руки отримали отаке рішення Міжнародної федерації з шашок?

Юрій Анікєєв: На руки я не отримав ніякого рішення. Воно було опубліковане на сайті цієї федерації. Можливо, вони щось надсилали до Федерації шашок України, але про це мені невідомо. Особисто я нічого не отримував.

– От будуть чергові змагання з шашок, то Ви на них поїдете чи ні?

Юрій Анікєєв: Під егідою тієї федерації я не знаю, як я буду їхати. Я ж вже їздив до Грузії, коли мене дискваліфікували вперше. Ми приїхали, погодили це рішення з міністром і намагалися там відстоювати моє право. Але вперлися у стіну. До наших доводів не прислухалися. І тому мене теж не допустили.

– Ви зараз зауважили, що це не перша дискваліфікація з боку Міжнародної федерації шашок, отакої федерації на Вашу адресу. Ви справді щось дозволяли собі висловлювати, можливо, проти Путіна, якісь виступи? У чому була Ваша, так би мовити, не політкоректність?

Юрій Анікєєв: Звичайно, я брав участь у якихось обговореннях, на форумах, в соцмережах, та й в шашкових колах свою позицію я висловлював на всі ті дії, які відбуваються з боку Російської Федерації. Тому, можливо, це теж вплинуло. Бо керівництво IDF повністю проросійське. Тобто це проросійська федерація. І, можливо, це теж мало наслідки.

– При тому, що, наприклад, у шахах брав участь в іграх за корону виходець з Криму, який став російським спортсменом. Він не приховував своїх політичних поглядів. Ледь не здобув шахову корону, ніяких претензій на його адресу не висували.

Юрію, а Ви справді у вишиванках брали участь у турнірах? І що – це така претензія до Вас?

В неофіційних розмовах проскасувало: «бандерівець» грає у вишиванці у турнірах

​Юрій Анікєєв: Так, брав участь у вишиванках. Звичайно, ця претензія не могла бути опублікована у рішенні. Але в неофіційних розмовах це проскасувало, чому я з’являюся у пресі у вишиванці, бо для російської людини це як щось погане, якийсь «бандерівець» грає у вишиванці у турнірах.

– Хто саме Вам висловлював такі неофіційні претензії? Це були представники Росії чи не лише?

Юрій Анікєєв: Це у неофіційних розмовах з керівництвом федерації лунали такі заклики.

– Юрію, Ви маєте багатий досвід виступу на різних дуже впливових міжнародних турнірах із шашок. Нагадаю, що Ви були чемпіоном світу ще 2004 року. Срібним бронзовим призером з шашок бразильська версія. І призером Чемпіонату світу з шашок-64… Тобто у Вас величезний досвід таких виступів. Є хіба дрес-код на таких турнірах?

Дрес-коду ніякого немає. Національний одяг можна носити. Була претензія, чому я всюди у вишиванці, якось «недобре»

​Юрій Анікєєв: Та ні, тут дрес-коду ніякого немає. Дрес-код – одяг має бути охайним. Такого немає. Якщо це національний одяг, то його можна носити. Тут була претензія, чому я тут всюди у вишиванці, бо це якось «недобре», на їх погляд.

– Чотирьохразова чемпіонка світу теж з шашок Дар’я Ткаченко отримала російське громадянство. Є офіційне рішення Російської Федерації. До Вас представники Росії з такими неофіційними розмова зверталися? Мовляв, «хлопче, перейди до Росії – все в тебе буде гаразд»? Було таке чи ні?

Юрій Анікеєв: Ні. Офіційних звертань не було.

– Ви сказали, що будете переходити в іншу, так би мовити, юрисдикцію шашках і продовжите виступи в офіційних турнірах. Так я Вас розумію?

Юрій Анікєєв: Я там і знаходжуся. Тобто існує декілька федерацій. І одночасно можна виступати не лише в одній, а у декількох.

– Пане Гоцул, Ваш керівник, пан Жданов, так відреагував. Справді, така гібридна війна, яку веде Росія проти України, не лише в шашках є, на Ваш погляд?

Спорт людство оберігає від будь-якого політичного впливу, намагаючись зберегти чистоту спорту

​Ігор Гоцул: Ні, така гібридна війна існує в багатьох напрямках, у тому числі Росія безпринципно веде її у сфері спорту. Спорт є такою особливою частиною, яку людство оберігає від будь-якого політичного впливу, намагаючись зберегти чистоту спорту. І, порушуючи всі принципи олімпійської хартії, порушуючи принципи міжнародного співтовариства, Росія прямо і безпринципно веде боротьбу з Україною у спорті в кількох напрямках. Переманюючи спортсменів. Ця робота ведеться не тільки для того, щоб підсилити російську збірну, а скоріше для того, щоб намагатися послабити українську і дискредитувати українську державу. В суддівстві. Ми бачили Олімпійські ігри. Ми бачили, скільки було несправедливості в художній гімнастиці, де тільки втручання наше і втручання особисто Бубки…

…– президент НОК України Сергій Бубка…

Росія впродовж тривалого часу намагалася захопити лідируючі позиції: в художній гімнастиці, в шашках, в шахах, у фехтуванні

– …змогли відстояти бронзову нагороду для нашої гімнастки, хоча вона була достойна і більшого.А згадайте, як засудили Жана Беленюка теж судді, які формально представляли Грузію, а в реальності представляли Росію. Це і намагання протидіяти Україні в багатьох міжнародних федераціях, де Росія впродовж тривалого часу намагалася захопити лідируючі позиції. Це відбувається в художній гімнастиці. Ми бачимо, що це зараз відбувається в шашках, в шахах, у фехтуванні і в багатьох інших видах спорту.

Це реальна війна, яка порушує принципи і спорту, і міжнародного співтовариства

Тобто це реальна війна, яка порушує і принципи спорту, і принципи міжнародного співтовариства.

– Я наведу повністю цитату міністра молоді та спорту України, пана Жданова – те, що він написав у зв’язку з таким рішенням Міжнародної федерації з шашок щодо українського чемпіона у мережі «Фейсбук».

«Це елемент тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, в тому числі шляхом використання кишенькових та підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій.

Адже не секрет, що керівництво Міжнародної федерації шашок (IDF) практично повністю складається з громадян Росії.

За наявною інформацією – рішення про дискваліфікацію Юрія Анікєєва також погоджувалося з кураторами функціонерів IDF у російських владних структурах.

Це і є сучасне обличчя Росії – країни агресора, терориста, країни, яка порушує права людини та у кращих сталінських традиціях затуляє рота усім незгодним».

– Пане Щербачов, Ви прекрасно пам’ятаєте, що відбувалося у світовому спорті. Не лише у футболі. Хоча Ви молодий, Ви й досі граєте у футбол. Я не натякаю на Ваш вік. Пам’ятаємо, наприклад, фігурне катання. Родніна, яка не могла два стрибки зробити, була олімпійською чемпіонкою. Отакий розподіл.

Валентин Щербачов: Я скажу, по-перше, про цей випадок. Вони ляпас собі вліпили, ця федерація шашок. Це чемпіон світу, чемпіон Європи. Що, у них багато такого класу спортсменів. Що ж це за змагання у них будуть без таких особистостей? Я згадую, що це від «совка» ще йде.

– Про це я й веду. Повертається та епоха зараз?

Валентин Щербачов: Все повертається абсолютно.

Колись Анатолій Писаренко, український, наш важковаговик...

– У якого теж була невідома дискваліфікація. Сумнівна, м’яко кажучи.

Валентин Щербачов: Він правдиво сказав про те, що нам сказали: беріть з собою ці таблетки, там продасте те, бо ми вас не фінансуємо. І отак ніхто зі спортсменів збірної суперважковаговиків не казав про це. Я говорив з високопоставленим чиновником. Писав в «Совєцький спорт» про Толю. А той мені каже: цей «хахол»?! А я йому: так ти ж сам, паскуда, українець, працюєш у Москві – який «хахол»? Це людина, яка чесно сказала, що ви так ставитеся до нас, ви принижуєте все інше.

Колись я сказав, що Сергій Новіков, український спортсмен, виграв Олімпійські ігри. Мене викликав голова...

– Дзюдоїст, якщо не помиляюся.

Валентин Щербачов: Дзюдоїст. Киянин. І отакий маленький пан Лапін сказав мені: синку, у нас же ж немає українських, узбецьких спортсменів, у нас є радянські. А я кажу: ви знаєте, я вчився у школі, я знаю, що у нас радянські республіки рівноправні, якщо він мій земляк з Києва, а Київ – столиця України, то він український спортсмен. Все – відібрали паспорт. І я під картинку вів років з вісім всі змагання.

– Валентине, що, повертається ця епоха? І що робити Україні? Просто заяви робити?

Валентин Щербачов: Міністерство придумало, звернулося до громадськості, до бізнесменів. Треба подавати до суду. І буде подано в суд, в міжнародний арбітраж. Я це знаю. І міністерство цьому сприятиме, тому що не може пан Гоцул і пан Жданов звертатися. Це федерація має звертатися, громадська організація. Так от, я думаю, що наші бізнесмени у цьому випадку мають допомогти.

– Пане Гоцул, Федерація з шашок вже зробила цей крок, подала до суду?

Ігор Гоцул: Ми щільно співпрацюємо з Федерацією з шашок, координуючи наші зусилля, де кожен виконує свою функцію. Федерація керує видом спорту, а міністерство підтримує їх. І тому міністр особисто звернувся до українського бізнесу з проханням підтримати. Федерація зараз готує позов. Цей позов має бути підтриманий серйозною юридичною фірмою. І зараз вже після звернення міністра ведеться робота з фірмами, які займають таку патріотичну позицію і можуть відгукнутися та допомогти.

Треба збирати гроші. Величезне мито треба платити за вхід в міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні – єдиний суд, який може вирішити питання з такої спортивної суперечки

Друга складова. Треба збирати гроші. Оскільки звернення саме по собі потребує, там величезне мито треба платити за вхід в цей міжнародний...

Валентин Щербачов: Десятки тисяч євро!

– Це міжнародний суд у Лозанні, так?

Ігор Гоцул: Міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні. Це єдиний спортивний суд, який може вирішити питання з такої спортивної суперечки.

Але ми впевнені у тому, що на нашому боці правда. І ми будемо допомагати федерації і нашому спортсмену відстоювати цю правду. Якщо для цього треба буде дійти до цього суду, то ми дійдемо. Якщо треба буде йти в Європейський суд з прав людини, то ми це теж будемо робити.

– Пам’ятаємо, що була літня Олімпіада в Ріо-де-Жанейро. Не всіх росіян, тільки легкоатлетам не дозволили виступати. Хоча це була доведена система – це ж не окремі допінгові скандали були в Росії. Вся держава цим опікувалася. Є докази. То навіть в такій ситуації президент МОК Томас Бах не наважився всіх росіян дискваліфікувати на Олімпіаді в Ріо.

На що в такій ситуації можна Україні сподіватися?

Ігор Гоцул: Треба відстоювати свою позицію і доводити її у кожному конкретному випадку. І стосовно агресії Росії в Україні – це теж зараз ще не всі країни так активно готові погоджуватися і щодо втручання у спорт. Але працює наша дипломатична машина, працює у своєму напрямку кожне Міністерство і міністерство молоді і спорту у своїй частині через міжнародне співтовариство намагається довести правоту нашої держави.

Ми говоримо про те, що буквально вчора наш національний антидопінговий центр ухвалив заяву, якою приєднався до вимоги провідних антидопінгових центрів країн відсторонити Росію від цих змагань. Отакі заклики, така робота кулуарна, яку ми ведемо з фахівцями з видів спорту з інших країн. Така наша жорстка позиція по відстоюванню наших інтересів може змусити, у тому числі і керівництво міжнародного спортивного руху, МОК бути більш жорсткими, більш нетерпимими до таких кричущих випадків порушення...

– Чують голос України такі чиновники, високого рангу спортивні функціонери чи ні?

Випадки допінгу є майже у кожній країні. Але в жодній не було таких випадків, коли держава сама заохочувала і прикривала використання допінгу

​Ігор Гоцул: Іноді чують, іноді – ні. І тут є нам над чим працювати. І ми над цим працюємо. Але, повертаючись до цього випадку. Росія порушила все, що можливо. Випадки допінгу є майже у кожній країні. Допінг є «бічем» сучасного спорту. Але в жодній країні за часів сучасності не було таких випадків, коли держава сама заохочувала і прикривала використання допінгу, задіявши, серед іншого, можливості спеціальних служб.

Це кричущий виклик не тільки спортивному товариству, а взагалі всьому світовому товариству. І це ляпас такий. І громадськість світова має реагувати на це. А наше завдання – донести і роз’яснити це. Те, що ми й робимо.

– Не секрет, що для Путіна як зимова Олімпіада в Сочі 2014 року, (коли він проморгав результати Майдану, як стверджують деякі критики господаря Кремля), так і цей чемпіонат з футболу (при всій повазі до шашок і легкої атлетики, футбол – вид спорту №1) – отакі фетиші, як для дитини. У що виллється цей чемпіонат для Путіна, для Росії і для світу?

В Лозанні, якщо будуть гроші, виграють – симпатії на боці України. І на Чемпіонат світу дивляться: а, може, ще відмінять? Вже не скасують

​Валентин Щербачов: Боком вийде. От Ігор правий, що зараз йде дуже сильна робота. І це маленький прецедент – начебто Федерація шашок. Але в Лозанні, якщо будуть гроші, виграють, тому що симпатії на боці України, на боці інших країн, які чесно ведуть боротьбу у спорті. Тому і на Чемпіонат світу всі дивляться так: а, може, пригальмують, а, може, ще відмінять? Хоча, звичайно, вже не скасують.

– Вже не скасують. Вже заявляють функціонери ФІФА, що ні.

Чемпіонат буде один з найгірших. На нього вже дивляться критично. Вже! Він ще не відбувся

​Валентин Щербачов: Але Ви бачите, як йде будівництво. Крадуть же ж там. У нас крадуть, але там більші масштаби крадіжок. І я думаю, що цей Чемпіонат світу буде такий і по суддівству, і по всьому один він буде один з найгірших. На нього вже дивляться критично. Вже! Він ще не відбувся.

Ми почали начебто з такого виду. Як шашки, але якщо нашого Юрія підніме суд Лозанні, то це буде таким ляпасом в усіх видах спорту. Ну, всі ненавидять. Бачите, що в біатлоні робиться. І Росії доводиться відмовлятися від змагань на своїй території.

– Є такі прецеденти.

Валентин Щербачов: І це відчутно.

Тому Ігор правий на 100%. Треба вести весь час цю роботу, розгойдувати всю дипломатію, весь спортивний світ. Я думаю, що на нашому боці буде симпатія цього світу.

– Збірна, очолювана тренером Андрієм Шевченком, цілком можливо, що потрапить у фінальну стадію чемпіонату світу з футболу. Хтозна, може, гол заб’ють черговому воротареві Росії? Тільки не Філімонову.

Валентин Щербачов: Тут вже гол забили тим, що у нас... Бачите, у них з тренерами якась чехарда. А у нас поставили молодого, як кажуть, але команда у нього тренерська хороша. Я думаю, що... Так, у нас дуже важливий матч навесні. Але подивимося. І можемо вийти в цей чемпіонат і зробити там сенсацію.

– І Юрій Анікєєв продовжить виступи у шашках просто під егідою інших міжнародних федерацій з цього виду спорту.

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